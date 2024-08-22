В Курске и Курчатове начали размещать железобетонные укрытия

В российских Курске, Курчатове и Железногорске начали устанавливать железобетонные укрытия. Соответствующий приказ издали местные власти.

Об установлении укрытий в городах сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

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На Курщине начали строить укрытия

Модульные железобетонные укрытия будут устанавливать в местах массового скопления людей.

По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий – в местах массового скопления людей,

– заявил Смирнов.

В частности, по его словам, в областном центре планируется оснастить железобетонными укрытиями 60 основных "остановочных павильонов".

Аналогичные мероприятия проводят и в Железногорске. Сообщается, что там уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий.

Он сообщил, что укрытия установят и в Курчатове, однако об их количестве и точки размещения скажут в ближайшее время.

Напомним, недавно руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что российские военные уже почти попали в котел в Курской области России.

Ранее аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рьопке сообщал, что около 3 000 российских военнослужащих могут оказаться в окружении.