Про встановлення укриттів у містах повідомив губернатор Курської області Алєксєй Смірнов.

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На Курщині почали будувати укриття

Модульні залізобетонні укриття встановлюватимуть у місцях масового скупчення людей.

За моїм дорученням адміністрація міста Курська визначила ключові точки для розміщення бетонних модульних укриттів – у місцях масового скупчення людей,

– заявив Смірнов.

Зокрема, за його словами, в обласному центрі планується оснастити залізобетонними укриттями 60 основних "зупинкових павільйонів".

Аналогічні заходи проводять і в Залізногорську. Повідомляється, що там вже визначено місця для встановлення 10 залізобетонних укриттів.

Він повідомив, що укриття встановлять і в Курчатові, однак про їхню кількість і точки розміщення скажуть найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що російські військові уже майже потрапили в котел в Курській області Росії.

Раніше аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомляв, що близько 3 000 російських військовослужбовців можуть опинитися в оточенні.