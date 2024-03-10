В Курске ракетная опасность: оккупанты заявили о пожаре на нефтебазе

Утром 10 марта в Курской области предупредили о ракетной опасности. Оккупанты заявляют, что беспилотник упал на территории нефтебазы, после чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Также он заявил, что в городе работала "пе-ве-о", передает 24 Канал.

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Тревожное утро в Курске

Около 06:55 Старовойт заявил, что в Курске – ракетная опасность. Он посоветовал россиянам прятаться в коридорах ванной и кладовых, а тех, кто на улице, – в ближайших зданиях или укрытиях.

В городе также звучали сирены из-за объявленной ракетной опасности.

Сирены в Курске: смотрите видео

Через некоторое время он сообщил, что в городе работает система "пе-ве-о". В то же время Старовойт заявил, что на территории нефтебазы в Курске упал беспилотник – после этого возник пожар. По словам губернатора Курской области, сейчас на месте падения дрона работают пожарные и все оперативные службы.

К слову, ракетную опасность объявляли и в Белгородской области. Там утром также местные власти заявляли о ракетной опасности.

Оккупанты заявили о сбитых БПЛА над Белгородской областью

В России в очередной раз заявили об атаке беспилотниками. Традиционно враг во всем обвинил Украину. Так, в российском минобороны заявили, что якобы сбили 2 беспилотника над Белгородской областью. Впоследствии оккупанты сообщили о еще 2 сбитых дронах.

К слову, оккупанты постоянно жалуются на атаку беспилотников. Тревожно в России было и 9 марта. Тогда оккупанты ныли из-за атаки дронов в Таганроге. Местные жители заявили о повреждении авиационного завода имени Бериева. Известно, что там строят и ремонтируют военные транспортные самолеты различных типов. В частности, Ил-76, А-50, Ил-78. Ранее также на заводе производили стратегические бомбардировщики. Среди прочих говорится о Ту-95, Ту-142.

Более того, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что якобы атака в ночь на 9 марта была массированной. Он даже сообщил об одном раненом.