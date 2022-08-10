В Курске тоже "хлопок": в российском регионе снова взорвали ЛЭП

В Курской области россии взорвали еще одну опору линии электропередач. Произошло это 9 августа в кукурузном поле недалеко от села Любицкое.

Поврежденная опора расположена в 20 километрах от Курской атомной электростанции и в 100 километрах от границы с Украиной. Известно, что подрыв никак не повлиял на электроснабжение региона, поскольку эта линия законсервирована.

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Второй раз за неделю

Это уже не первый подрыв опоры линии электропередач в последние дни. Предыдущая "неприятность" произошла 4 августа. Тогда повредили опору, расположенную в частном секторе Курчатова.

Расстояние между двумя поврежденными опорами составляет около 15 километров.

Горячее было и в Крыму

9 августа серия громких взрывов возле Новофедоровки изрядно всколыхнула жителей оккупированного Крыма. Взрывы раздались на территории аэродрома "Саки". Известно, что именно с этой авиабазы взлетали истребители и бомбардировщики, атаковавшие юг Украины.

Местные жители рассказывали, что слышали до 15-ти громких звуков. Взрывы вызвали панику среди россиян, поэтому они поспешили эвакуироваться, чем вызвали километровые пробки на полуострове.

В минобороны россии заявили, что на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Там заверили, что все хорошо никто не пострадал, а техника не была повреждена. Однако с окончательной версией взрывов оккупантам определиться было тяжело. российские СМИ заявляли, что причиной детонации стало "нарушение пожарной безопасности".

Достоверно сказать, кто и как мог обстрелять аэродром врага – невозможно. Однако в Генштабе ВСУ, когда опубликовали утреннюю статистику потерь врага, в графе уничтоженной авиации появилось дополнительных 9 самолетов.

Что еще известно о "хлопке" в россии

В россии заявили об обстреле приграничных территорий со стороны Украины, потому что испугались "хлопков" . Глава Курской области роман старовойт написал, что ВСУ якобы совершили артиллерийский обстрел приграничных территорий Рильского района. Под огнем, мол, оказался пограничный пункт пропуска Крупец.

В той же Курской области пылало предприятие и были слышны взрывы. Однако россияне придумали вполне "логическое" объяснение. Заявили, что военные "выполняли боевые задачи".

В российском городе Белгород, недалеко от Украины, также часто случается "хлопок". В высших политических кругах рф истерика из-за этого. Пресссекретарь МИД россии мария захарова даже открыто пригрозила Украине и коллективному Западу.

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