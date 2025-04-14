Геноцид российской ПВО: украинский дрон не только уклонился от ракет, но и поразил ЗРК "Стрела"

Искусные бойцы Сил беспилотных систем спасли собственный дрон от двух вражеских ракет. А главное – им удалось самим поразить российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем.

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Как украинский дрон поразил ЗРК "Стрела-10"

Это произошло в Курской области. По вражескому ПВО отработали операторы 413 батальона "Рейд" Сил беспилотных систем во взаимодействии со сводным отрядом БПС "Шмель" 78 ОДШП.

В ролике доступно объяснили все, что происходит. В то же время он не лишен иронии, потому что воздушная дуэль проиллюстрирована кадрами из компьютерной игры.

Смотрите видео работы по ЗРК "Стрела-10"

Справка. "Стрела-10" – советский зенитно-ракетный комплекс, принят на вооружение в 1976 году. ВСУ также используют его. Комплекс предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Противник обнаружил в небе украинский разведывательный БПЛА и вывел в поле "Стрелу", пытаясь его сбить. Но пуск двух ракет оказался безрезультатным – пилоты дрона мастерски уклонились от ракет. После неудачного перехвата враг попытался отступить, но не успел. Удар FPV-дрона попал точно в цель, нанеся зенитному комплексу серьезные повреждения,

– рассказали в СБС.

Там даже назвали уничтожение российских систем ПВОцидом. Напомним, в Службе внешней разведки привели длинный перечень противодроновых решений, которые используют россияне для защиты своих НПЗ. Но дыр в российской ПВО много – и все из-за Китая.