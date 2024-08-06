В Курской области прогремели взрывы: громко было в районе АЭС

В Курской области становится все более неспокойно. Там слышали взрывы, однако местные власти отвергают эту информацию.

Утром стало известно о о прорыве границы в Курской области. Уже ночью на 7 августа написали о взрывах там, передает 24 Канал.

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Взрывы в районе АЭС

Российские телеграмм-каналы пишут, что в населенном пункте Курчатова прогремели взрывы. Именно там расположена Курская атомная электростанция.

Почти сразу после сообщения о взрывах появилась информация, что Курская АЭС работает в штатном режиме, а сообщение об обстреле – якобы фейковое, однако в сети опубликовали несколько видео, где слышны взрывы. По меньшей мере говорится о двух громких ударах.

В Курской области взрывы: смотрите видео

Интересно, что российские пропагандисты распространяют фейки об успехах их армии на фронте. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что это происходит на фоне информации о прорыве границы в Курской области.