В Курской области прогремели взрывы: громко было в районе АЭС
В Курской области становится все более неспокойно. Там слышали взрывы, однако местные власти отвергают эту информацию.
Утром стало известно о о прорыве границы в Курской области. Уже ночью на 7 августа написали о взрывах там, передает 24 Канал.
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Взрывы в районе АЭС
Российские телеграмм-каналы пишут, что в населенном пункте Курчатова прогремели взрывы. Именно там расположена Курская атомная электростанция.
Почти сразу после сообщения о взрывах появилась информация, что Курская АЭС работает в штатном режиме, а сообщение об обстреле – якобы фейковое, однако в сети опубликовали несколько видео, где слышны взрывы. По меньшей мере говорится о двух громких ударах.
В Курской области взрывы: смотрите видео
Интересно, что российские пропагандисты распространяют фейки об успехах их армии на фронте. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что это происходит на фоне информации о прорыве границы в Курской области.