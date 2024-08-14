Украина может создать военные комендатуры на Курщине: Лубинец объяснил цель таких действий

Украина может создать военные комендатуры в Курской области. Они необходимы для того, чтобы жители Курской области смогли получить гуманитарную помощь.

Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона. Он отметил, что решение о создании комендатур будет принимать военное руководство Украины, передает 24 Канал.

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Будут ли создавать военные комендатуры в Курской области

В среду, 14 августа, Владимир Зеленский на совещании с правительством обсуждал вопрос создания военных комендатур в Курской области. По словам Лубинца, эту тему обсуждали для того, чтобы была координация среди воинских частей.

Во-первых, комендатуры необходимы для того, чтобы оказывать гуманитарную помощь местному населению Курской области. Впрочем, будут ли их создавать – будет решать военное командование.

Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права,

– подчеркнул Лубинец.

Военная комендатура – это орган, который действует в определенном регионе или зоне и отвечает за военные вопросы. Его сфера деятельности распространяется на взаимодействие с местными органами власти, организацию безопасности на важных объектах, обеспечение военных всем необходимым.

К слову, Владимир Зеленский ранее также сообщал, что Украина может создать военные комендатуры в Курской области.