Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемарафону. Він наголосив, що рішення про створення комендатур буде ухвалювати військове керівництво України, передає 24 Канал.

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Чи будуть створювати військові комендатури в Курській області

У середу, 14 серпня, Володимир Зеленський на нараді з урядом обговорював питання створення військових комендатур в Курській області. За словами Лубінця, цю тему обговорювали для того, щоб була координація серед військових частин.

По-перше, комендатури необхідні для того, щоб надавати гуманітарну допомогу місцевому населенню Курської області. Втім, чи будуть їх створювати – вирішуватиме військове командування.

Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права,

– наголосив Лубінець.

Довідка. Військова комендатура – це орган, який діє у певному регіоні чи зоні та відповідає за військові питання. Його сфера діяльності поширюється на взаємодію з місцевими органами влади, організацію безпеки на важливих об'єктах, забезпечення військових усім необхідним.

До слова, Володимир Зеленський раніше також повідомляв, що Україна може створити військові комендатури в Курській області.