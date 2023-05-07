Выставили даже охрану: в Курской области россиян испугал дрон с надписью "Слава Украине"
7 мая 2023, 11:10Читати новину українською
В Курской области утром 7 мая якобы был обнаружен беспилотник. На дроне неизвестного происхождения якобы есть надпись "Слава Украине".
О "жуткой" находке в Курской области пишут российские медиа, информирует 24 Канал. По предварительным данным, БПЛА была найдена ранним утром 7 мая в 61 километре от границы с Украиной неподалеку от села Полозовка.
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Беспилотник нашли в 60 километрах от Украины
Сообщается, что на крыле беспилотника была надпись "Слава Украине". Никаких других опознавательных знаков, как пишут СМИ оккупантов, больше нет.
Сейчас у сильно напугавшего россиян беспилотника даже выставлена охрана.
Показываем русское село Полозовка на карте
Под Москвой упал беспилотник со взрывчаткой
- В конце апреля в 35 километрах от Москвы упал беспилотный летательный аппарат. Обломки БПЛА обнаружили местные в поселке Воровское возле Ногинска.
- Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат рассказал, что упавший под Москвой дрон представляет серьезную угрозу для любого объекта.
- Дело в том, что беспилотник нес 17 килограммов взрывчатого вещества. Игнат сравнил этот БПЛА с теми, которыми пользуется российская армия, в том числе дроном "Ланцет".
- По его словам, беспилотник "Ланцет" несет от 1,5 до 3 килограммов взрывчатки, что вроде бы не много. Но если дрон попадает в цель, то могут быть серьезные последствия.
- Российские СМИ сообщают, что упавший под Москвой дрон якобы похож на украинский UJ-22 Airborne. Впрочем, Украина, как известно, не атакует территорию России.
- Также следует напомнить, что 3 мая взрывы раздались в самой Москве. Дело в том, что неизвестный дрон ночью атаковал резиденцию Владимира Путина.
- Россия попыталась переложить ответственность за атаку на Украину. Однако официальные лица в Киеве отрицали причастность к атаке на Кремль.