Выставили даже охрану: в Курской области россиян испугал дрон с надписью "Слава Украине"

В Курской области утром 7 мая якобы был обнаружен беспилотник. На дроне неизвестного происхождения якобы есть надпись "Слава Украине".

О "жуткой" находке в Курской области пишут российские медиа, информирует 24 Канал. По предварительным данным, БПЛА была найдена ранним утром 7 мая в 61 километре от границы с Украиной неподалеку от села Полозовка.

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Беспилотник нашли в 60 километрах от Украины

Сообщается, что на крыле беспилотника была надпись "Слава Украине". Никаких других опознавательных знаков, как пишут СМИ оккупантов, больше нет.

Сейчас у сильно напугавшего россиян беспилотника даже выставлена охрана.

Показываем русское село Полозовка на карте

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