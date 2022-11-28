В Ладыжине объявили чрезвычайную ситуацию военного характера

В городе Ладыжин Винницкой области 28 ноября объявили чрезвычайную ситуацию военного характера. Все из-за ракетных обстрелов Ладыжинской ТЭС.

После ракетных обстрелов Ладыжинской ТЭС произошла авария в сетях теплоснабжения города. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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Поэтому решение о чрезвычайной ситуации приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

У жителей нет отопления

В городе развернулась работа чрезвычайного штаба по ликвидации последствий аварии. Признались, что меры, которые до сих пор принимает Ладыжинский городской совет и его исполнительный орган, крайне недостаточны.

Пока что 18 тысяч жителей живут без теплового отопления. Единственная возможность обогреть свои дома – это электроприборы.

Как действуют в Ладыжине

В ОВА подчеркнули, что срочно требуется координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры.

Впрочем, чрезвычайный штаб уже работает. Пытаются возобновить работу тепловых сетей и развертывают дополнительные пункты обогрева.

Обстрел Ладыжинской ТЭС: что известно

Российские оккупанты дважды атаковали теплоэлектростанцию ​​в Ладыжине 11 октября. Сначала они запустили 2 дрона-камикадзе.

Спасатели оперативно выехали на место инцидента. Тогда россияне нанесли второй удар.

Было известно, что пострадали шесть человек. Им предоставили необходимую помощь и госпитализировали. Среди пострадавших не было работников ТЭС.

Кстати, во время атаки 23 ноября оккупанты снова обстреливали объекты критической инфраструктуры Винницкой области. Правда, не сообщали, говорится ли о Ладыжине. 11 ноября в Винницкой области, к сожалению, также был "прилет".

Украинцев предупреждают о новых обстрелах

Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предупредила, что россияне вывели в Черное море ракетоноситель. Это означает, что идет подготовка к новому обстрелу.

Кроме того, в пунктах базирования также есть ракетоносители, которые снаряжены и могут быть подключены к службе в течение нескольких часов. Потому украинцев настойчиво просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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