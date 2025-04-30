Суд в Латвии посадил мужчину за службу в армии России
- В Латвии мужчину приговорили к шести годам заключения за службу в российской армии и участие в войне против Украины в Донецкой области.
- Суд признал его виновным в нарушении закона о национальной безопасности, запрещающем латвийцам служить в армиях других стран.
В Латвии мужчину приговорили к шести годам заключения за участие в войне против Украины на стороне российской армии. Он служил в подразделении ВС России, строил укрепления и воевал в Донецкой области.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на LRT. Латвия наказала своего гражданина за участие в войне против Украины на стороне российской армии.
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В Латвии суд приговорил наемника к тюрьме
Суд признал мужчину виновным в нарушении закона о национальной безопасности. Согласно ему, латвийцам запрещено проходить службу в армиях других стран.
Его приговорили к 6 годам заключения, а также назначили 2 года испытательного срока.
По данным следствия, латвиец в 2023 году вступил в ряды российских вооруженных сил – стал бойцом артиллерийского подразделения 80 танкового полка. В 2024 году его отправили на фронт, в частности на территорию Донецкой области.
Там он возводил оборонительные укрепления, охранял позиции и участвовал в боевых действиях.
К слову, около 600 северокорейских военных погибли в войне России против Украины, общие потери КНДР составляют более 4700 человек.
Тела погибших солдат были кремированы в Курской области России перед возвращением в КНДР, свидетельствуют данные южнокорейской разведки.