В Латвии запретили трансляцию всех российских каналов
Источник:Delfi
В Латвии больше не будут показывать никакую российскую пропаганду. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ страны (NEPLP).
Следовательно, 80 российских телеканалов теперь под запретом. Речь идет о тех, которые еще оставались доступными латвийским телезрителям.
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В Латвии запретили транслировать программы России
По словам главы NEPLP Ивара Аболыньша, решение было принято в соответствии с законодательной нормой. Согласно ей, в Латвии не могут транслировать программы, зарегистрированные в государстве, угрожающем независимости и территориальной целостности другой страны.
Когда решение вступает в силу
Известно, что соответствующее решение вступает в силу уже 9 июня . Запрет будет действовать, пока Россия не прекратит войну против Украины.
Какие именно каналы – под запретом
Под запрет, согласно решению NEPLP, попали такие каналы:
- E TV;
- "Иллюзион+";
- "Кино24";
- "Мир ТВ";
- "Охота и рыбалка";
- "Перец";
- "Русский Иллюзион" и т.д.
Заблокировать российские каналы, в том числе развлекательные, Национальный совет по электронным СМИ решил еще в начале марта.
В то же время разрешили трансляцию "Дождя"
В то же время NEPLP выдала разрешение на вещание телеканала "Дождь" . Как сообщил глава Нацсовета, канал в дальнейшем будут транслировать из Риги.Напомним! После начала полномасштабной войны в Украине телеканал "Дождь" временно прекратил свою деятельность в государстве-агрессоре. Мол, работникам нужно набраться сил и сделать, как действовать дальше.
В начале апреля стало известно, что Латвия рассматривает лишение гражданства за поддержку военных преступлений России.
Кстати, по состоянию на 23 мая YouTube заблокировал около 9 тысяч каналов и 70 тысяч видео с российской дезинформацией.
Кафиры продолжают распространять пропаганду
- На временно оккупированных территориях кафиры "готовят" украинцев ко "дню России" . Там планируют еще раз снимать пропагандистские сюжеты о жизни горожан. Россия продолжает дергать и использовать детей.
- Российская пропаганда до сих пор пытается доказать, что война – вроде бы не война. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко .
- В Мариуполе вообще начали цинично распространять пропаганду на передвижных телевизорах на колесах .
- Активно кормят пропагандой и самих россиян. Там "сказочники" продолжают рассказывать об "успехах спецоперации".