В Латвии запретили трансляцию всех российских каналов

В Латвии больше не будут показывать никакую российскую пропаганду. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ страны (NEPLP).

Следовательно, 80 российских телеканалов теперь под запретом. Речь идет о тех, которые еще оставались доступными латвийским телезрителям.

Есть несколько версий, что пропагандистка Овсянникова делает в Украине, – медиаэкспертка

В Латвии запретили транслировать программы России

По словам главы NEPLP Ивара Аболыньша, решение было принято в соответствии с законодательной нормой. Согласно ей, в Латвии не могут транслировать программы, зарегистрированные в государстве, угрожающем независимости и территориальной целостности другой страны.

Когда решение вступает в силу

Известно, что соответствующее решение вступает в силу уже 9 июня . Запрет будет действовать, пока Россия не прекратит войну против Украины.

Какие именно каналы – под запретом

Под запрет, согласно решению NEPLP, попали такие каналы:

E TV;

"Иллюзион+";

"Кино24";

"Мир ТВ";

"Охота и рыбалка";

"Перец";

"Русский Иллюзион" и т.д.

Заблокировать российские каналы, в том числе развлекательные, Национальный совет по электронным СМИ решил еще в начале марта.

В то же время разрешили трансляцию "Дождя"

В то же время NEPLP выдала разрешение на вещание телеканала "Дождь" . Как сообщил глава Нацсовета, канал в дальнейшем будут транслировать из Риги.

После начала полномасштабной войны в Украине телеканал "Дождь" временно прекратил свою деятельность в государстве-агрессоре. Мол, работникам нужно набраться сил и сделать, как действовать дальше.

В начале апреля стало известно, что Латвия рассматривает лишение гражданства за поддержку военных преступлений России.

Кстати, по состоянию на 23 мая YouTube заблокировал около 9 тысяч каналов и 70 тысяч видео с российской дезинформацией.

Кафиры продолжают распространять пропаганду

На временно оккупированных территориях кафиры "готовят" украинцев ко "дню России" . Там планируют еще раз снимать пропагандистские сюжеты о жизни горожан. Россия продолжает дергать и использовать детей.

Российская пропаганда до сих пор пытается доказать, что война – вроде бы не война. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко .

В Мариуполе вообще начали цинично распространять пропаганду на передвижных телевизорах на колесах .

Активно кормят пропагандой и самих россиян. Там "сказочники" продолжают рассказывать об "успехах спецоперации".

Обратите внимание – что не так с визитом пропагандистки Овсянниковой в Украину: смотрите видео