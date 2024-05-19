В Ленинградской области вспыхнула нефтебаза

В Ленинградской области России вспыхнула Выборгская нефтебаза. Очевидцы пожаловались на звуки взрывов и опубликовали фото, на котором виднеется черный дым.

Речь идет о нефтебазе, которая размещена в городе Выборг Ленинградской области. Он расположен за Санкт-Петербургом, то есть ориентировочно в 1600 километрах от Харькова, пишет 24 Канал.

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Что происходило на нефтебазе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что информация об атаке беспилотников на Выборгскую нефтебазу "не соответствует действительности".

На территории старой Выборгской нефтебазы произошел "хлопок" в связи с использованием пиротехнических средств. Пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет,

– заявил приспешник Путина.

В то же время россияне ему не верят и спрашивают в комментариях, откуда на нефтебазе "пиротехнические средства".

В то же время некоторые отвечают, что из Украины. Хотя официально Киев атаку на российские нефтеперерабатывающие заводы в ночь на 19 мая не подтверждал.



Комментарии россиян по "хлопку" на Выборгской нефтебазе

В российских телеграм-каналах со ссылкой на очевидцев сообщили, что слышали взрывы в Выборге Ленинградской области ориентировочно в 3:00 на 19 мая.

"После этого в районе местной нефтебазы начался пожар. Что именно произошло – неизвестно", – писали в российском телеграм-канале.

Еще в одном отметили, что раздался мощный взрыв, после чего возник пожар.

"Хлопок" на Выборгской нефтебазе

Тревожно россиянам было в Белгороде

Село Малое Городище Новооскольского городского округа, что на Белгородщине, было якобы под атакой дронов.

"Никто из мирных жителей не пострадал. В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского. Пожарными расчетами осуществляется тушение объекта", – заявил губернатор Гладков.

Он также заверил, что якобы дрон "сбила" их ПВО в Чернянском районе. У россиян традиционно нет пострадавших. По их данным, в результате падения осколков в селе Волоконовка в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и поврежден один автомобиль.

Более того, у россиян снова вспыхнула сухая трава на площади 140 квадратных километров. Пожар якобы ликвидировали, работали оперативные службы.

Кстати, в Краснодарском крае России также сообщили об атаке на военный аэродром в станице Кущевской. Кроме того, взрывы слышали в районе нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Там вспыхнул пожар. Россияне заявляли о "работе ПВО". Там якобы сбили 10 беспилотников.