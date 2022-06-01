В Лисичанск доставили систему очистки воды, – Гайдай
Источник:Сергей Гайдай
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанск доставили систему очистки воды.
Луганская область осталась без централизованного водоснабжения после того, как русские войска разрушили мощности водоканалов.
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Сергей Гайдай отметил, что тогда миссия по водообеспечиванию жителей выпала нашим спасателям.
Главное управление ГСЧС Украины в Луганской области ежедневно занимается подвозом технической и питьевой воды в цистернах в стационарные емкости большого тоннажа, которые установлены в городах, – отметил Сергей Гайдай.
Водоснабжение / Фото телеграмм Сергей Гайдай
"Чтобы люди могли быстро получить качественную питьевую воду, наши международные партнеры предоставили нам современную систему очистки. Она уже в Лисичанске. Теперь мы сможем обеззараживать сразу большой объем воды. Благодарны", – добавил Гайдай.
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