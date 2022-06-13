В Лисичанске из-за обстрелов горели ТЦ и дома: погиб 6-летний мальчик

Российские военные уже долгое время обстреливают Лисичанск. В результате их действий 12 июня там погиб 6-летний мальчик.

Последствия обстрелов Лисичанска

Число жертв циничных российских обстрелов Лисичанска за 12 июня составляет 3 человека. Среди них мужчина, женщина и 6-летний мальчик.

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Кроме того, по словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, еще один человек получил ранения.

Ночью в городе дотла сгорел торговый комплекс. Повреждения получили 4 дома и сооружения местной шахты.

Российские кафиры открывали огонь не только по жилым районам Лисичанска, но и по другим населенным пунктам Луганской области. За сутки они разрушили 11 домов во Врубовке, 4 – в Золотом, в Горном – 2 дома и детский сад.

Россияне уничтожают Лисичанск своими обстрелами / Фото с телеграмму Сергея Гайдая

Какая ситуация на фронте

Наши воины успешно отразили штурмовые действия по направлениям Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое,

– рассказал Гайдай.

Российские захватчики продолжают штурмовать Северодонецк. Из-за превосходства в артиллерии им удалось оттеснить Вооруженные Силы Украины с позиций. Ожесточенные боевые действия за город все еще продолжаются.

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Гайдай подчеркнул, что российская армия беспощадно уничтожает населенный пункт. Многоэтажки разрушены практически под ноль. Одну вообще разбили на 4 части, которые теперь держатся отдельно. Кроме того, несколько российских снарядов попали в очистные сооружения Северодонецка.

Сколько украинских детей пострадали из-за российской армии

12 июня украинские военные остановили вражескую колонну , которая двигалась в сторону Лисичанска. Воины нанесли точный выстрел по шедшей впереди российской технике. Поэтому вся колонна должна была остановиться. Информации о ликвидированных кафиров нет.

В результате боевых действий, которые российские военные ведут в нашей стране, погибли 263 ребенка. Число пострадавших составляет 478 человек . Эти цифры не окончательны, ведь информации из захваченных городов и сел нет, кроме того, трудно установить погибших в районах ведения активных боевых действий.

Заметим, что больше всего пострадавших несовершеннолетних зафиксировали в Донецкой области.

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