Был неоднократно судим: в Лисичанске оккупант из батальона "Шторм Z" расстрелял гражданских

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области оккупант из батальона "Шторм Z" расстрелял двух гражданских мужчин. Известно, что россиянин ранее неоднократно отбывал наказание за различные преступления.

В росСМИ пишут, что оккупанта уже задержали. Причиной его действий стала якобы ссора с мужчинами.

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В Лисичанске расстреляли гражданских

Как сообщил председатель Луганской ОГА, двух гражданских жителей Лисичанска расстреляли из автомата. Злоумышленником оказался российский военный из штурмового подразделения "Шторм Z". Лисогор сообщил, что нападавший ранее неоднократно был осужден.

До полномасштабного вторжения этот россиянин неоднократно отбывал наказание за разбои, кражи, ДТП. Но за участие в боевых действиях получил право находиться на свободе. Теперь у него снова появилась возможность вернуться на фронт – воспользовался он ею быстро,

– сообщил Лысогор детали о военном преступнике.

В то же время в росСМИ раскрывают некоторые детали очередного преступления оккупантов. В частности телеграм-канал ASTRA пишет, что двух погибших нашли в частном доме, который расположен на улице Красной. По неофициальной информации, оккупант расстрелял 51-летнего Андрея Тонченко и 34-летнего Виктора Барвинока.

Нападающего уже задержали. Им оказался 57-летний российский оккупант Василий Сажин. Как признался преступник, он якобы распивал с местными жителями алкоголь, а потом они поссорились и россиянин из автомата расстрелял гражданских мужчин.

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