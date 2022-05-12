В Лисичанске россияне обстреляли гуманитарный автомобиль и угнали несколько машин

Россияне обстреливают все населенные пункты Луганской области. Они не дают гуманитарным грузам привезти людям необходимое.

Об этом сообщили 12 мая в Национальной полиции. За предыдущие сутки зарегистрировали 26 обстрелов.

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Правоохранители рассказали, что есть погибшие и раненые мирные жители.



Россияне разрушают дома людей / Фото Нацполиции



В Луганской области не прекращают обстрелы / Фото Нацполиции

Уничтожают человеческие помещения

По информации полицейских, россияне уничтожили и повредили по меньшей мере 34 жилых дома. По каждому факту атак правоохранители начали досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

В городе Лисичанск попал под обстрел и был поврежден грузовой гуманитарный автомобиль,

– отметили в Нацполиции.

Добавили, что за минувшие сутки к ним поступило 6 сообщений о незаконном завладении транспортом и 3 сообщения о мародерствах.

Лишают людей всего

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты просто уничтожают все на своем пути. Они повредили магистральный газопровод, который транспортирует газ в Луганщину и Донетчину и лишили людей воды и электричества.

"Зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неподконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей. Фактически речь идет о краже газа", – пояснил Гайдай.

Глава ОВА отметил, что в области почти не осталось неповрежденных объектов жизнеобеспечения.

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