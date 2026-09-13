В Литве объявляли воздушную тревогу из-за дрона

В воскресенье, 13 сентября, в некоторых районах Литвы звучала воздушная тревога. Причиной, предполагаемо, стал беспилотник.

Столичный аэропорт приостанавливал свою работу.Об этом сообщило издание LRT со ссылкой на военных.

Что известно о ситуации в Литве?

В Литве объявляли воздушную тревогу из-за возможного появления дрона. Сигнал об опасности раздался в трех районах страны.

Воздушная тревога была объявлена ​​в Вильнюсском, Тракайском и Электренайском районах. Также угроза была и для Вильнюса – столицы страны.

За данными НКВЦ (Национального центра управления кризисными ситуациями), в воздух были подняты истребители, выполнявшие миссию противовоздушной обороны НАТО в Литве. Кроме того, рейсы в и из аэропорта Вильнюса временно приостановили.

Отметим, что в пятницу, 11 сентября, во время выступления на международной конференции в Риге руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что европейские государства наконец-то начинают осознавать масштаб гибридной войны со стороны России. По его словам, западные страны все чаще сталкиваются с враждебными провокациями, которые выходят за рамки привычных информационных атак.

Чиновник отметил, что Кремль постепенно переходит от информационных атак к диверсиям на железной дороге, аэродромах и оборонных предприятиях. Буданов подчеркнул, что страны Центральной Европы все более отчетливо ощущают на себе последствия этих действий.