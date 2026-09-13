Столичний аеропорт призупиняв свою роботу. Про це повідомило видання LRT з посиланням на військових.

Що відомо про ситуацію в Литві?

У Литві оголошували повітряну тривогу через можливу появу дрона. Сигнал про небезпеку пролунав у трьох районах країни.

Повітряну тривогу оголошували у Вільнюському, Тракайському та Електренайському районах. Також загроза була і для міста Вільнюс – столиці країни.

За даними NKVC (Національного центру управління кризовими ситуаціями), у повітря були підняті винищувачі, що виконували місію протиповітряної оборони НАТО в Литві. Окрім того, рейси до та з аеропорту Вільнюса тимчасово призупинили.

Зазначимо, що в п'ятницю, 11 вересня, під час виступу на міжнародній конференції у Ризі керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що європейські держави нарешті починають усвідомлювати масштаб гібридної війни з боку Росії. За його словами, західні країни дедалі частіше стикаються з ворожими провокаціями, які виходять далеко за межі звичних інформаційних атак.

Посадовець зазначив, що Кремль поступово переходить від інформаційних атак до диверсій на залізниці, аеродромах та оборонних підприємствах. Буданов наголосив, що країни Центральної Європи все чіткіше відчувають на собі наслідки цих дій.