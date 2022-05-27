В Литве состоялась секретная конференция, на которой обсуждали сценарии России без Путина – Bild

Российский диктатор Владимир Путин агрессией против Украины объединил против себя не только украинцев, но представителей других стран. Пока российский президент борется с раком, в разных кругах стали обсуждать, какой будет Россия без Путина.

Путинский рейх и расистская идеология: о чем говорили на встрече

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис организовал секретную конференцию, на которой обсуждали сценарии, при которых Путин останется без власти.

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Во встрече приняли участие около 70 участников, среди которых бывшие ведущие политики, эксперты, журналисты и правозащитники. Сообщается, что на конференцию приехали и давно живущие за рубежом россияне.

Корреспондент Bild побывал на встрече в Литве и рассказал об царившей там атмосфере. По его словам, один участник из Санкт-Петербурга заявил, что Путин принес в Россию "путинизм", как Гитлер сделал фашизм социально приемлемым в Германии.

Вот почему сегодня к рейху Путина нужно относиться, как к германскому рейху в годы войны с 1939 по 1945 год. Немцев удручал Гитлер так же как россиян удручает Путин, но оба народа облегчили это своим деспотам,

– сказал участник мероприятия.

Еще один гость конференции подчеркнул, что так называемый русский мир – это расистская идеология, однако на Западе этого не осознают.

"Путин считает, что россияне этнически выше украинцев, поэтому он имеет право отбирать у украинцев дома и подчинять их. Поэтому нужна "депутинизация" России, и то как можно скорее", – заявил неназванный участник встречи.

Три сценария свержения режима Путина

По словам корреспондента Bild, во время конференции речь шла о 3 возможных сценариях, согласно которым Путин потеряет власть.

Наименее вероятный вариант предполагает, что Россия будет следовать Украине. То есть трещины в действующем режиме приведут к его концу и демократическим выборам.

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Второй сценарий предполагает военный переворот. В частности, генералы в армии и спецслужбах свергнут Путина, после чего придет менее агрессивный режим.

Наконец-то третий сценарий – самый болезненный для России, согласно которому состоится "восстание снизу". Речь идет о восстании "необразованных масс" населения против режима из-за страха, отчаяния и бедности.

Их восстание приведет чуть ли не к гражданской войне, когда начнутся уличные бои во всех городах, а Россия распадется на многие республики.

Путина пытались "убрать"

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказывал, что Владимира Путина пытались убить . После того, как Россия начала полномасштабное нападение на Украину на Путина, совершали неудачные попытки покушения.

Кроме того, Буданов заявил, что российский президент болен раком . По информации главы украинской разведки, в России готовится государственный переворот.

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