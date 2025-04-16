В Литве начался суд над 18-летним украинцем, которого подозревают в поджоге магазина IKEA
- В Вильнюсе начался суд над 18-летним украинцем, которого обвиняют в террористическом акте и хранении взрывчатых веществ.
- Инцидент в марте 2024 года в IKEA классифицировали как теракт, организованный группой, подозреваемой в связях с российскими спецслужбами.
В Вильнюсе начался судебный процесс против 18-летнего гражданина Украины, которого литовская прокуратура обвиняет в террористическом акте. Следствие подозревает, что молодой человек действовал в составе террористической группы, связанной с российскими спецслужбами.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.
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Что известно о деле с терактом в IKEA
Подозреваемого, которому также инкриминируют незаконное хранение взрывчатых веществ, доставили в суд на закрытое слушание под конвоем Службы общественной безопасности.
Инцидент, произошедший в марте 2024 года в Вильнюсе, литовская прокуратура классифицировала как террористический акт. В середине марта дело передали в суд, выдвинув обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: совершение террористического акта, действия с террористическим умыслом и незаконное хранение взрывчатых веществ.
Согласно материалам дела, 8 мая 2024 года внутри магазина IKEA в Вильнюсе было заложено взрывное устройство с таймером. Взрыв вызвал пожар и нанес значительный материальный ущерб.
Власти утверждают, что нападение организовала террористическая группа, которая координировала свои действия через зашифрованные сообщения в соцсетях. Эту группу подозревают в связях с российскими спецслужбами.
Прокуратура считает, что акт был заказан и организован лицами, которые сотрудничают со спецслужбами России.
Кого подозревают в совершении нападения
В совершении нападения подозревают двух граждан Украины в возрасте до 20 лет. Один из них, которому тогда еще было 17 лет, сейчас находится под стражей в Литве. Другого подозреваемого задержали на территории Польши.
По словам официальных лиц, следствие продолжается, а организаторов теракта и еще нескольких человек объявлен в международный розыск.
Подозреваемый в поджоге IKEA / Фото R. Riabovas / BNS
Обвиняемого задержали 13 мая 2024 года недалеко от города Паневежис. По данным следствия, он направлялся автобусом в Ригу и, вероятно, планировал новую атаку, используя материалы, которые ранее хранились в Литве.
Кроме того, IKEA подала гражданский иск на сумму 485 тысяч евро для компенсации ущерба.
К слову, ранее WSJ писали, что в России появилось спецподразделение диверсантов, известное как Департамент специальных задач (SSD), который нацелен на тайные атаки, покушения и саботажи по всей Европе и других странах мира. По данным СМИ, его деятельностью руководят генерал-полковник Андрей Аверьянов и его заместитель генерал-лейтенант Иван Касьяненко.