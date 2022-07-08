В Литве НАТО подняло в небо военные истребители рядом с Калининградом

В литовском городе Швянтои, расположенном рядом с Калининградской областью, местные жители заметили военные самолеты в небе.

Гул самолетов и вспышки изрядно испугали жителей города, ведь о военных учениях самолетов НАТО их не предупредили.

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Об учебе не предупредили

Очевидцы сообщили, что около 21:15 по местному времени пролетел самолет, за ним появились два истребителя, перехвативших самолет.

Далее в сопровождении истребителей самолет совершил круг над пляжем, после чего истребители применили сигнальные ракеты. Такой маневр используется, чтобы отвлечь ракеты, которые теоретически могли запускаться по ним.

Вооруженные силы страны успокоили

Позже инцидент прокомментировали в командовании Вооруженных сил Латвии, сообщив, что самолеты, которые видели люди, принимали участие в военных учениях по полицейскому сопровождению воздушных суден.

Мэр соседнего курортного города Паланга Шарунас Уайткус также сообщил, что это проходили учения самолетов НАТО, о которых местные власти и полиция заранее не сообщили.

НАТО усилило свое присутствие в Европе

К слову, на военной авиабазе Шяуляй на севере Литвы находятся 4 португальских истребителя F-16 и 7 испанских Eurofighter Typhoon.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на базу также опрокинули истребители F-35.

Более того, в НАТО подтвердили, что Штаты рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Альянса.

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