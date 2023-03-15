С полигона в Ливии исчезли 2,5 тонны урана: МАГАТЭ бьет тревогу
Источник:Reuters
Инспекторы МАГАТЭ по ядерному надзору обнаружили, что с полигона Ливии исчезло примерно 2,5 тонны природного урана.
Инспекторы МАГАТЭ отметили, что уран исчез с объекта, который больше не находится под контролем ливийского правительства.
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В Ливии "исчезли" 2,5 тонны природного урана
К журналистам попало конфиденциальное заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси для стран-членов, в котором он сообщил, что на месте хранения концентрата урановой руды в Ливии теперь пусто. Куда исчезли бочки с опасным веществом – неизвестно.
Инспекция этого объекта была запланирована еще на 2022 год, однако тогда ее отложили из-за "ситуации с безопасностью в регионе". В результате инспекцию провели аж 14 марта 2023 года.
В ходе инспекции во вторник специалисты Международного агентства по атомной энергии обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в форме UOC (концентрата урановой руды), ранее заявленные (Ливией), не оказались на месте,
– говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Он отметил, что потеря информации о нынешнем местонахождении ядерных материалов может представлять радиационный риск, а также проблемы ядерной безопасности. МАГАТЭ пообещало выяснить обстоятельства вывоза урана с площадки, название которой не указали, а также найти "потерянные" 10 бочек с ураном.
Кратко о том, что этому предшествовало
- В 2003 году Ливия при тогдашнем лидере Муаммаре Каддафи отказалась от своей программы создания ядерного оружия. Хотя у страны есть центрифуги, способные обогащать уран, а также информация о конструкции ядерной бомбы.
- В 2011 году Каддафи был свергнут. С 2014 года политический контроль был разделен между находящимися в конфронтации восточными и западными фракциями – последний большой конфликт между ними закончился в 2020 году.
- Временное правительство Ливии, созданное в начале 2021 года в рамках мирного плана, поддерживаемого ООН, должно было просуществовать только до выборов, запланированных на декабрь того же года. Однако выборы до сих пор не состоялись, так что легитимность этого правительства теперь также отвергается.