В Лондоне гигантские рождественские шарики разлетелись по городу: впечатляющее видео

В центре Лондона ночью 31 октября покатились огромные рождественские шарики. Они отсоединились от праздничной декорации.

Огромные рождественские украшения были замечены на улице Тоттенхэм Корт Роуд. Похоже, они не смогли противостоять сильному ветру, охватившему Лондон.

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Такое зрелище изумило прохожих. Люди даже пытались скрыться, поскольку шарики сметали все на пути.

Шарики порадовали сеть

В сети шутили, что украшения похожи на шарики из лотереи, на которых забыли поставить числа.

Кроме того, предлагали представить картину, что шарики врезались в машину. Спрашивали, как тогда объяснить страховой компании, что гигантская безделушка причинила вред.

Гигантские украшения летят по центру Лондона: видео

Инцидент вызвала непогода. Накануне метеорологическая служба выпустила желтое предупреждение погоды на южном побережье Англии – приближался шторм Клаудио.

В Лондоне прогнозировали сильные ливни и шквальный ветер. Также отмечалось, что в городе станет холодно. Минимальная температура составит +6.

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