Новая форма контрнаступления и 50 миллиардов: как Запад планирует помочь отстроить Украину

Уже на этой неделе в Лондоне пройдет международная конференция по восстановлению Украины. Премьер Денис Шмигаль отметил, что это будет продолжение движения к большому восстановлению Украины, которое началось еще год назад в Лугано, что в Швейцарии.

Цель конференции – продолжить быстрое восстановление Украины, привлечь больше частных инвестиций и привлечь международных доноров к развитию регионов, особенно пострадавших от боевых действий. Подробнее о форуме рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

Смотрите также О кровавых российских алмазах, эффекте от санкций и Украине в ЕС: интервью с послом Украины в ЕС

Какие темы будут ключевыми на форуме в Лондоне

21 июня в Лондоне стартует масштабная международная Конференция по восстановлению Украины. В конференции должны принять участие более тысячи иностранных чиновников из 61 государства, представители неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

Также уже известно, что на конференции выступят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль и премьер-министр Британии Риши Сунак.

На конференции будут обсуждаться реформы, необходимые для послевоенного обновления Украины, стимулирования торговли и инвестиций, восстановления человеческого капитала.

Также внимание будет уделено энергетическому восстановлению Украины и разминированию.

Быстрое возобновление и долгосрочная реконструкция: с чем в Лондон едет Украина

Денис Шмигаль уже открыл занавес относительно того, с чем на конференцию едет Украина. По его словам, речь идет как о скором восстановлении, так и о долгосрочной реконструкции.

Во Всемирном банке уже сделали свои оценки и считают, что именно на быстрое восстановление Украине сейчас нужны более 14 миллиардов долларов.

При этом сумма не включает последствия, вызванные подрывом Каховской ГЭС. Сейчас уже идет работа над точной оценкой нанесенного врагом ущерба.

Стоит заметить, что речь идет именно о скором восстановлении, то есть очень быстро можно починить и восстановить уже сейчас. А вот общая сумма на полное восстановление Украины от последствий войны, по оценкам Всемирного банка, превышает 400 миллиардов долларов. И эта сумма каждый день увеличивается.

И по этому поводу госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что для успешной реализации плана восстановления Украине понадобится сотрудничество не только с правительствами других стран, но в первую очередь с частным бизнесом.

Ведь, честно говоря, только частный сектор способен мобилизовать инвестиции в масштабах, необходимых для удовлетворения потребностей восстановления Украины.

Однако Мелинда Симмонс сразу же уверяет, что для успешного привлечения инвестиций нужны мощные реформы. И это уже должна сделать именно Украина, здесь никто за нас это не сделает.

Шмигаль назвал три ключевых аспекта, которые нарушат во время конференции

Со своей стороны Денис Шмигаль сообщил, что во время конференции в Лондоне внимание будет сосредоточено на трех основных аспектах.

Первый – это быстрое восстановление на которое, по данным Всемирного банка, и нужны 14 миллиардов долларов. Это энергетика, критическая инфраструктура и восстановление жилья. Итак, на Конференции состоится заседание так называемого "финансового Рамштайна".

– это быстрое восстановление на которое, по данным Всемирного банка, и нужны 14 миллиардов долларов. Это энергетика, критическая инфраструктура и восстановление жилья. Итак, на Конференции состоится заседание так называемого "финансового Рамштайна". Второй – привлечение частных инвестиций. По словам Шмыгаля, Украина представляет самые перспективные направления для инвестирования, сделает важный шаг в вопросе страхования военно-политических рисков для инвесторов. Но, конечно, здесь придется не только говорить о страховании рисков инвесторов, но и о реформах, чтобы убедить бизнес, что вкладывать деньги в Украину безопасно.

– привлечение частных инвестиций. По словам Шмыгаля, Украина представляет самые перспективные направления для инвестирования, сделает важный шаг в вопросе страхования военно-политических рисков для инвесторов. Но, конечно, здесь придется не только говорить о страховании рисков инвесторов, но и о реформах, чтобы убедить бизнес, что вкладывать деньги в Украину безопасно. Третий аспект – регионы. Шмигаль уверяет, что Украина хочет активизировать горизонтальные связи между украинскими общинами и международными партнерами по реализации проектов восстановления. По словам премьера, более 200 региональных проектов уже стартовало, но нужно гораздо больше. И напоследок премьер отметил, что по результатам конференции в Лондоне Украина ожидает подписания ряда важных соглашений.

В Лондоне запустят британско-украинскую инициативу TechBridge

Известно, что в Лондоне министр бизнеса и торговли Нусрат Гани запустит новую британско-украинскую инициативу TechBridge. Об этом заявили в британском правительстве.

TechBridge создается как физическое пространство для объединения инноваторов, предпринимателей, представителей технологических и финансовых областей Великобритании и Украины для усиления сотрудничества и продвижения восстановления и реконструкции. Центр также будет предлагать обучение, повышение квалификации и бизнес-поддержку в технологическом секторе. По сути, это может стать "мозгом" для восстановления Украины.

Вместе с тем, премьер Британии Риши Сунак назвал восстановление Украины своеобразной формой контрнаступления, которую должен поддержать цивилизованный мир так же, как и военное контрнаступление.

Украина получит 50 миллиардов евро

Относительно денег на восстановление есть интересная и мощная новость. Европейский Союз планирует предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

Предложение Европейской комиссии поможет профинансировать текущие расходы правительства Украины и приоритеты срочной реконструкции. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил президент США Джо Байден.

По данным издания, пакет должен быть оглашен как раз перед конференцией в Лондоне. Однако относительно формы помощи, как пишет Bloomberg, Еврокомиссия хочет избежать обременительного инструмента восстановления для находящейся в состоянии войны страны и предложит помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий для иностранных инвесторов.

В частности, предложение ЕС будет охватывать период с 2024 по 2027 год. Ежегодно будет предоставляться чуть меньше 18 миллиардов евро финансовой помощи.

Следует напомнить, что в этом году именно 18 миллиардов евро Украина получает от ЕС для покрытия дефицита бюджета. Также по поводу формы пакета помощи имеется важная деталь.

В отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины, план будет финансироваться за счет вкладов государств-членов, а не рыночных ссуд.

Это то против чего выступали такие страны, как Венгрия, и теперь блокирование помощи условным Орбаном должно перестать быть угрозой.

Эта помощь будет направлена в первую очередь на выплаты правительством Украины заработной платы и пенсий, плюс другая часть пойдет на восстановление основной инфраструктуры, которую нужно быстро отстроить.

Украина не останется без поддержки до самого вступления в Евросоюз

Однако на этом этапе ЕС сразу ставит определенные рамки: если будут реформы, будут и деньги. В противном случае – "извините".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что действительно ЕС выделит пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро для поддержки Украины.

По ее словам, "это позволит обеспечить предполагаемое финансирование по пути в ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором".

То есть, проще говоря, Украина не останется без поддержки до вступления в Евросоюз. И это положительный сигнал. Как и то, что привязка помощи к реформам просто заставит правительство действительно над ними работать.

А вот по привлечению России к ответственности, то, например, Великобритания уже сделала первый шаг. Накануне в МИД Британии заявили, что Лондон ввел новое законодательство, позволяющее сохранять санкции против России, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.

По словам министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли, новый закон еще и вводит новый способ использования замороженных российских активов, которые могут быть пожертвованы на восстановление Украины.

Кроме того, Великобритания готовит еще один закон. Он обяжет всех держателей российских активов в Британии раскрывать свое состояние перед британским Казначейством.