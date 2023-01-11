В Лондоне впервые подтвердили, что планируют предоставить Украине современные танки
Источник:Financial Times
Западные партнеры постоянно помогают Украине оборонять территорию и прогонять врага на границы 1991 года. Теперь же все чаще раздаются сообщения о возможности предоставления современной наступательной техники.
В частности, в Великобритании впервые подтвердили намерение передать Украине для борьбы современные танки. Попросил об этом премьер-министр Риши Сунак.
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Вероятно, речь идет о Challenger 2
Так, по данным Financial Times, он попросил министра обороны Бена Уоллеса в ближайшие недели поработать с партнерами, чтобы продвинуться "дальше и быстрее с поддержкой Украины, включая предоставление танков".
Мы ускоряем нашу поддержку Украины военными технологиями следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам кардинальный потенциал,
– сказал спикер Даунинг-Стрит.
Произошло это после заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, что он "ведет переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран" для доставки западных танков в Киев.
В издании заявили, что говорится о поставках Украине танков Challenger 2. Более того, такое соглашение будет первым случаем предоставления Украине от западной страны современных тяжелых боевых танков.
Украина ждет танки
Владимир Зеленский в среду, 11 января, встретился во Львове с Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Он заявил, что есть очень положительные сигналы относительно предоставления нашему государству танков.
Относительно танков есть очень положительные сигналы. Мы ожидаем объединенного решения,
– подчеркнул он.
При этом он также подчеркнул, что сегодня Украина ждет решения по танкам от еще одного государства. Вероятно, он намекал именно на Великобританию.
Предоставление Украине современных танков: последние новости
- 7 января стало известно, что Польша и Финляндия рассматривают возможность предоставления Украине танков Leopard. Однако в Финляндии отметили важное условие: нужно, чтобы это делали и другие государства Европы.
- Затем в Польше рассказали, что танки могут предоставить не от самой страны, а от коалиции стран. При этом в Украину могут прибыть несколько десятков Leopard 2.
- Не исключает возможности поставок в Украину тяжелых танков и НАТО. Так, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что видит необходимость увеличения амбиций.
- Любопытно, что такая передача может подтолкнуть Германию к отмене запрета на поставку танков Leopard.