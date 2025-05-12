В метро Лондона пропал свет: в движении транспорта серьезные перебои

В лондонском метро 12 мая исчезла электроэнергия. Отключение света нарушило работу сети лондонского метрополитена.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News и AP.

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В метро Лондона пропал свет

В транспортном управлении британской столицы сообщило, что в понедельник, 12 мая, из-за отключения электроэнергии была приостановлена или нарушена работа нескольких линий лондонского метрополитена.

На вебсайте Transport for London (TfL) отмечали, что по меньшей мере две линии метро были приостановлены из-за отключения электроэнергии, а также были серьезные задержки и частичные приостановления движения по меньшей мере на трех других линиях.

В издании AP указывают, что представитель организации "Транспорт для Лондона" сообщил, что на юге Лондона "на несколько минут" произошло отключение электроэнергии, что повлекло перебои в работе сети метро. Представитель, имя которого не называют, сказал, что "все остановилось" из-за "проблемы с Национальной сетью".

В британских медиа сообщалось, что многие станции в центре Лондона были полностью закрыты.

В TfL заявили, что они находятся в процессе "восстановления работы", но "не могут сказать, когда это будет исправлено".