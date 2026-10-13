В Луцке прогремели взрывы

Россияне продолжают терроризировать украинские города. Вечером 13 октября под удар попал Луцк.

Там раздались взрывы. Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно об атаке на Луцк?

Заметим, что тревогу на Волыни объявили около 18.35. "Луцк: БпЛА в направлении города", – предупреждали в воздушных силах.

Впоследствии прогремели взрывы. По состоянию на 19.00 сообщалось о доразведке. При этом информации о возможных последствиях атаки пока нет. В случае обновления данных по этому поводу мы обязательно дополним материал.

Какие еще города находились под прицелом россиян?

Взрывы в разных районах города в течение дня звучали в Киеве. Фиксировали, в частности, последствия попадания в Соломенском районе.

Под ударом оказались Львов и Львовщина – в регионе есть повреждения и пострадавшие. От взрывов содрогались жители Хмельницкого.

При этом в Харьковской области враг ударил по гражданской эвакуационной колонне.