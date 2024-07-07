В Луцке в людей бросили гранату из неизвестного авто, пострадали 5 человек

В Луцке неизвестный бросил гранату в людей. Известно о по меньшей мере 5 пострадавших в результате инцидента.

В Луцке в людей бросили гранату из неизвестного авто. Происшествие случилось в районе магазина АТБ, что на улице Ковельской.

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Полиция задержала мужчину

Брошенная граната сдетонировала. Взрыв услышали даже жители соседних домов.

На месте работают правоохранители и спасатели. Часть улицы сейчас перекрыта.

Инспектор сектора коммуникации Нацполиции области Марина Балдич рассказала, что мужчину, который может быть причастен к взрыву гранаты задержали. По ее словам, количество травмированных устанавливают. В то же время местные телеграмм-каналы пишут по меньшей мере о 5.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Они также сообщили, что инцидент произошел примерно в 20:50.

Все детали – позже. На месте работают полицейские и медики,

– говорится в сообщении.

В полиции Волыни уточнили, что привлечены два наряда следственно-оперативной группы, три наряда патрульной полиции, рота полиции особого назначения, управления взрывотехнической службы, криминалисты.

Там также отметили, что лица, которых на видео, которое распространяют местные телеграмм-каналы, ведут в наручниках непосредственно на месте нарушали общественный порядок и мешали работе. Они не причастны к инциденту со взрывом.

В Луцке мужчина бросил гранату в людей / Фото Нацполиции и Общественного

Ранее стало известно, что 21 июня в окрестностях Луцка на военнослужащих напали с газовым баллончиком. Личности нападавших уже установлены.

Нападение совершили на военнослужащих Луцкого районного ТЦК и СП, которые принимали участие в АТО. Кроме того, во время полномасштабной войны ликвидировали оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, а также освобождали Херсонщину и Запорожье.

Ранее также произошел инцидент с гранатой в одном из сел Закарпатской области. Тогда один из депутатов сельского совета бросил гранаты прямо во время заседания. Событие вызвало большой резонанс, ведь было значительное количество пострадавших.

В полиции сначала сообщили, что подрывник сразу погиб на месте, но впоследствии уточнили, что медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты.

В полиции подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье квалифицировали по статье 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Кроме того, Служба безопасности Украины также вносит сведения и будет расследовать событие как террористический акт.

Местные СМИ писали, что гранаты мог взорвать 54-летний депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин. В полиции Закарпатья в комментарии изданию ВВС Украина отметили, что злоумышленник – гражданский депутат местного совета.