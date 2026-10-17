Минобороны России цинично "похвасталось" ударами по западу Украины

17 октября российское военное командование заявило о нанесении серии ударов с помощью дронов по территории Украины. Захватчики утверждают, что были поражены объекты на западе и юге Украины.

Как сообщает Минобороны страны-террористки, под прицелом беспилотников якобы оказались производственные мощности, электроподстанция и морской транспорт.

Как Россия оправдала циничные удары

Российское Минобороны заявило, что в Луцке целью стало предприятие Kromberg&Schubert, которое российское командование поспешило назвать "базой для восстановления автотехники в интересах ВСУ".

Еще одной мишенью оккупантов стал населенный пункт в Тернопольской области. По версии захватчиков, там зафиксировали попадание по электрической подстанции, которая обеспечивает работу "предприятий военной промышленности".

Кроме того, вражеское ведомство заявило о поражении морского сухогруза в акватории Черного моря. Россияне утверждают, что провели атаку на судно во время перехода в 40 километрах к югу от одесского порта, обвинив его в транспортировке "грузов военного и двойного назначения".

Напомним, что 16 октября оккупанты нанесли удар по Кременецкому району в Тернопольской области, вызвав взрывы на местном энергетическом объекте.

А предприятие Kromberg&Schubert, расположенное недалеко от Луцка, объявило о приостановке работы после российских атак.