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24 Канал Главные новости В Луцке задействована ПВО: на город летел реактивный "Шахед"
8 октября, 20:42
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Обновлено - 20:55, 8 октября

В Луцке задействована ПВО: на город летел реактивный "Шахед"

Татьяна Бабич

Российский террор в Украине продолжается. Вечером 8 октября дроны достигли Волыни. В Луцке действовали силы ПВО.

Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно об атаке на Луцк? 

Прежде всего, заметим, что около 20:16 в Луцком и Камень-Каширском районах объявили тревогу. 

Секретарь горсовета Разумовский информировал, что российский реактивный дрон держал курс на Луцк. О БпЛА в направлении города писали и Воздушные силы ВСУ. 

Так, в городе работали силы ПВО. Отметим, что на момент публикации официальной информации о возможных последствиях обстрелов нет. Очевидно, власти смогут предоставить эти данные впоследствии. В этом случае мы обязательно обновим материал. 

Обратите внимание! Вражеский террор ударными дронами продолжается почти непрерывно. О движении российских воздушных целей можете оперативно узнавать в хронологии 24 канала. 

Кстати, под атакой находятся Киев и Киевщина. В течение дня и ночи 8 октября жители региона периодически слышали взрывы. Россияне ударили по важному энергетическому объекту, питающему столицу. 

Так, в городе возникли проблемы со светом, а также фиксируют снижение давления в водопроводной сети.

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