В Луганске "хлопок": оккупанты говорят о ПВО, соцсети – о мощной серии взрывов на складах
В Луганске снова раздаются взрывы. Вероятно, детонирует оружие оккупантов на складах.
В то же время российская пропаганда сообщает, что якобы работает ПВО. И даже россияне в это уже не верят.
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В Луганске люди слышали взрывы
Местные жители в Луганске сообщили о серии взрывов в городе. Наиболее вероятно, у врага снова пылают склады
В телеграмм-каналах пишут, что взрывы раздаются в промзоне Луганска. Слышна также детонация боекомплектов.
В Луганске снова "хлопок": смотрите видео
Горение склада оккупантов в Луганске: смотрите видео
В то же время российская пропаганда пишет, что якобы в окрестностях Луганска "работает ПВО". По данным оккупантов, они якобы сбили "Точку-У".
Однако лжи пропагандистов не верят даже сами россияне и пишут об этом в комментариях. Они поняли, что вероятнее всего это ВСУ атаковали российский склад с оружием американской ракетной артиллерийской системой HIMARS.
Россияне не верят лжи пропагандистов и пишут в комментариях правду / Скриншот 24 канала
Кроме того, люди вспомнили и недавнюю ложь оккупантов о том, что якобы взрывы на складах боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области – это "детонирующая селитра". Эту историю припомнил и Денис Казанский.
В Луганске снова взрывается селитра! И зачем только россияне так много ее завезли,
– сиронизировал Казанский.
Взрывы на складах в Луганске: смотрите видео
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Кратко о взрывах на складах россиян в Новой Каховке
- 11 июля в Новой Каховке Херсонской области ВСУ атаковали склад россиян с боеприпасами. Там начался пожар, начали детонировать боеприпасы.
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил, что наши военные нанесли удар по российскому складу боекомплектов. Россия же сообщила, что якобы взорвалась и начала "детонировать селитра".
- 12 июля херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что местные понимают, что это были склады боекомплектов и не верят лжи оккупантам. Также для них очевидно, что это не селитра.
- Даже коллаборанты о "селитре" ничего не говорят, потому что даже по видео понятно, что это были склады боекомплектов. Селитра не привела бы к серии взрывов такой силы.
- По данным журналиста Даниса Казанского, "селитра" в течение последней недели взрывалась на складах боеприпасов врага ориентировочно 15 раз.
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