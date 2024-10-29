В Луганске прогремели взрывы: над городом поднимается дым

Утром 29 октября во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. После этого в небо поднялся густой столб дыма.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Также в сети появляются кадры с густым столбом дыма, который видно со всех уголков временно оккупированного Луганска, передает 24 Канал.

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В Луганске прогремел мощный взрыв

Во вторник, 29 октября, во временно оккупированном Луганске утром прогремел мощный взрыв. Пока никаких деталей нет, однако в сети публикуют немало кадров с густым столбом дыма.

Момент одного из взрывов попал на видео. На кадрах видно, что взрыв произошел уже после того, как в небо поднялся столб дыма.

Взрывы в Луганске: смотрите видео

На других видео видно густой дым после взрывов. Как пишут в сети, его видят жители всех районов временно оккупированного Луганска.

Дым после взрывов: смотрите видео

Густой столб дыма в Луганске: смотрите видео

Председатель Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, с самого утра во временно оккупированном Луганске слышны звуки детонации боекомплектов. Вероятно, взрывы раздавались на складе с боеприпасами, которые поставляют на передовую.

Лысогор добавил, что взрывы прогремели в районе законсервированной воинской части. Кроме того, оккупанты перекрыли движение возле парка Горького.

Сейчас в Луганске перекрыто движение возле парка Горького – это рекреационная зона для отдыха горожан. Впрочем россияне цинично размещают именно там склады для оружия и техники – поближе к гражданскому населению, ведь человеческие жизни для них ничего не стоят,

– добавил Лысогор.

В Луганской ОВА добавили, что эти взрывы однозначно отразятся на боевых действиях, ведь для пополнения складов и построения новых логистических путей понадобится немало времени.

"Времени, которое очень ценно для наших Сил Обороны. Дополнительная минута – спасает нашим бойцам жизнь и позволяет и в дальнейшем защищать каждый метр Луганской земли. А значит, оставлять нашим людям шанс на возвращение домой", – резюмировал Лысогор.