ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и вражескую установку "Град" в Луганской области
Источник:Луганская ОВА
В Луганской области украинские защитники уничтожили склад с боеприпасами и установку "Град" российских оккупантов.
Враг пробовал наступать близ Стельмаховки, но никакого успеха не добился.
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Оккупанты не оставляют попыток найти слабые места в нашей обороне. Потому и меняют направления своих атак. Теряют личный состав и возвращаются на позиции. Бронированную технику на этом участке фронта россияне теряют практически каждый день,
– сообщили в ОВА.
Украинским военным удалось уничтожить реактивную систему залпового огня "Град", состав боеприпасов в тылу врага и беспилотник.
Торопясь с принудительной паспортизацией, захватчики, как указано, открывают мобильные пункты приема документов на получение паспорта России на предприятиях и учреждениях.
Принудительная паспортизация жителей Луганской области
Отмечают, что, в частности, на временно оккупированной территории Луганщины российские оккупанты принудительно паспортизируют 315 жителей гериатрического пансионата.
Кроме того, во время "первых выборов" жителям оккупированных территорий хотят разрешить голосовать вне региона и России.
Актуально о потерях врага и ситуации на фронте
- За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- По данным Генштаба, в эпицентре боевых действий остаются населенные пункты: Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.
- За сутки 29 марта украинские защитники уничтожили еще 560 окупантов.