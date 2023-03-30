ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и вражескую установку "Град" в Луганской области

В Луганской области украинские защитники уничтожили склад с боеприпасами и установку "Град" российских оккупантов.

Враг пробовал наступать близ Стельмаховки, но никакого успеха не добился.

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Оккупанты не оставляют попыток найти слабые места в нашей обороне. Потому и меняют направления своих атак. Теряют личный состав и возвращаются на позиции. Бронированную технику на этом участке фронта россияне теряют практически каждый день,

– сообщили в ОВА.

Украинским военным удалось уничтожить реактивную систему залпового огня "Град", состав боеприпасов в тылу врага и беспилотник.

Торопясь с принудительной паспортизацией, захватчики, как указано, открывают мобильные пункты приема документов на получение паспорта России на предприятиях и учреждениях.

Принудительная паспортизация жителей Луганской области

Отмечают, что, в частности, на временно оккупированной территории Луганщины российские оккупанты принудительно паспортизируют 315 жителей гериатрического пансионата.

Кроме того, во время "первых выборов" жителям оккупированных территорий хотят разрешить голосовать вне региона и России.

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