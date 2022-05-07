В Луганской области авто с эвакуированными попало под обстрел оккупантов

В Луганской области продолжают эвакуировать мирное население в более безопасные регионы Украины. Сегодня в Днепр отправились 35 жителей области, однако во время эвакуации одного из них, автомобиль попал под обстрел.

Оккупанты обстреляли машину, которой эвакуировали жителя Камышеватки, что в Попаснянском районе. К счастью, никто не пострадал.

К теме Спасите военных из "Азовстали": создали петицию в ООН для проведения процедуры экстракции

Как проходит эвакуация Луганщины

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что 6 мая из Луганщины эвакуировались только 3 жителя Северодонецка. Однако сегодня желающих уехать в более безопасные регионы гораздо больше. В Днепр отправились 34 жителя Лисичанска.

Они устали от постоянных российских обстрелов, перебоев со светом и газом, отсутствия воды. Сделали выбор – жить,

– подчеркнул Гайдай.

Двух жителей Лисичанска, опаздывавших на рейс, забрали по дороге. Авто, попавшее под обстрел в Попаснянском районе, успешно доставило жителя Камышеватки на рейс.

Какая ситуация в Луганской области

Луганская область – один из самых горячих участков фронта. Воздушная тревога в области объявлена еще с 4 апреля и продолжается до сих пор. То есть 33 суток подряд.

Еще 28 апреля Сергей Гайдай призвал всех выехать в более безопасные регионы Украины любым доступным способом и не ждать, когда придется выходить пешком.

По информации разведки, в Луганской области из инфекционного отделения Старобельска оккупанты вывезли все оборудование, которое заведение получило благодаря программам международных доноров и Правительства Украины. В частности россияне похитили аппараты ИВЛ.

Значительная часть области, к сожалению, находится под российской оккупацией. Однако Сергей Гайдай подчеркнул, что оккупантам удается "взять контроль" только там, где они разрушили почти все. К примеру, россияне полностью разрушили село Новотошковское.

3 мая россияне обстреляли Врубовку возле Попасной, из-за чего разрушены 2 дома. Людей, живших там, спасло только то, что они в то время решили пойти на кладбище.

Наиболее критичная ситуация сейчас в Попасной. Мэр города Николай Ханатов отметил, что оккупационные войска направили почти все свои силы на окружение и захват Попасной. Однако он уверен, что у россиян ничего не получится, потому что украинские военные дают мощный отпор.

Интересно – сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 7 мая: смотрите видео