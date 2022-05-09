По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, была перебита линия электропередачи в зоне острых боев, в то же время возобновить электроснабжение сейчас невозможно, ведь на месте аварии постоянно продолжаются обстрелы, поэтому проводить обследование и ремонт соответствующие службы пока не имеют возможности.
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В течение длительного времени военным удавалось защищать объекты инфраструктуры от нападения россиян. Но в последние дни враг закрепился на позициях, с которых удобно вести прицельный обстрел многих объектов инфраструктуры и транспортного сообщения, еще действовавшего в Луганской области,
– объяснил Гайдай.
По его словам, недавно было разрушено оборудование Попаснянского районного водоканала и высоковольтная линия электропередачи вблизи Лисичанска.
Отсутствие водоснабжения по всей области и обесточены 43 населенных пункта
Гадай рассказал, что из-за российского вторжения обесточены 43 населенных пункта, без электроэнергии находятся 128 273 потребителя.
Также по всей области отсутствует централизованное водоснабжение.
Воду можно только подвозить, чем ежедневно занимаются спасатели. С газоснабжением остаются шесть населенных пунктов, это 45 375 абонентов. Три полностью и три частично,
– добавил глава области.
Из-за критической ситуации в области власти постоянно призывали жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.
Эвакуация из Луганщины 9 мая невозможна
Однако сегодня эвакуироваться из области уже невозможно, поскольку российские оккупанты обстреливают "дорогу жизни". Речь идет о трассе Лисичанск – Бахмут.
Российские захватчики начали обстреливать трассу вчера, 8 мая. Проезд там опасен.
Гуманитарные грузы в населенные пункты также не могут завозить. Но по словам Гайдая, местные власти заранее позаботились о том, чтобы у оставшихся людей было все необходимое.
Обстрелы в Луганской области: главное
- 8 мая российские оккупанты 24 раза целили по населению Луганщины.
- В результате обстрелов в Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке – два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке есть дети, которых госпитализировали в Днепр.
- В ночь с 7 на 8 мая вражеский снаряд попал в здание в Шипиловом. Там прятались 11 человек. Они находились в подвале, потому есть шанс, что людям удалось выжить.
- 7 мая российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Приволье в Луганской области из "Ураганов" и "Градов". Там погибли два мальчика в возрасте 11 и 14 лет и их 69-летняя бабушка. Еще два ребенка попали в больницу с тяжелыми ранениями.
В Белогоровке российские захватчики беспощадно обстреляли школу. Вероятно, там около 60 погибших. Из-за интенсивных боев разбирать завалы спасатели не имеют возможности.
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