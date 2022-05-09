За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, було перебито лінію електропередачі в зоні гострих боїв, водночас відновити електропостачання зараз не можливо, адже на місці аварії постійно тривають обстріли, тому здійснювати обстеження та ремонт відповідні служби наразі не мають змоги.

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Протягом тривалого часу військовим вдавалося боронити об’єкти інфраструктури від нападу росіян. Але останніми днями ворог закріпився на позиціях, з яких зручно вести прицільний обстріл багатьох об’єктів інфраструктури та транспортного сполучення, яке ще діяло на Луганщині, – пояснив Гайдай.

За його словами, нещодавні було зруйновано обладнання Попаснянського районного водоканалу та високовольтна лінія електропередачі поблизу Лисичанська.

Відсутність водопостачання у всій області та знеструмлені 43 населені пункти

Гадай розповів, що через російське вторгнення знеструмлені 43 населені пункти, без електроенергії перебувають 128 273 споживачі.

Також по всій області відсутнє централізоване водопостачання відсутнє.

Воду можна тільки підвозити, чим щоденно займаються рятувальники. Із газопостачанням залишаються шість населених пунктів, це 45 375 абонентів. Три повністю та три частково,

– додав очільник області.

Через критичну ситуацію в області влада постійно закликала мешканців евакуюватись до безпечніших регіонів.

Евакуація з Луганщини 9 травня неможлива

Проте сьогодні здійснити евакуацію з області вже неможливо, оскільки російські окупанти обстрілюють "дорогу життя". Йдеться про трасу Лисичанськ – Бахмут.

Російські загарбники почали обстрілювати трасу вчора, 8 травня. Проїзд там небезпечний.

Гуманітарні вантажі до населених пунктів також немає змоги завозити. Але за словами Гайдая, місцева влада заздалегідь подбала про те, щоб люди, які залишилась, мали все необхідне.

Обстріли на Луганщині: головне

8 травня російські окупанти 24 рази цілили по населенню Луганщини.

Внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатських волонтери. Серед постраждалих в Білогорівці є діти, яких госпіталізовано до Дніпра.

У ніч з 7 на 8 травня ворожий снаряд влучив у будинок в Шипіловому. Там ховалися 11 людей. Вони перебували у підвалі, тому є шанс, що людям вдалось вижити.

7 травня, російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Привілля в Луганській області з "Ураганів" та "Градів". Там загинули два хлопчики віком 11 та 14 років та їхня 69-річна бабуся. Ще дві дитини потрапили до лікарні із тяжкими пораненнями.

У Білогорівці російські загарбники нещадно обстріляли школу. Ймовірно, там є близько 60 загиблих. Через інтенсивні бої розбирати завали рятувальники не мають змоги.

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