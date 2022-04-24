В Луганской области изменили продолжительность комендантского часа
24 апреля 2022 , 23:26Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
В Луганской области изменили продолжительность комендантского часа. В частности, он будет действовать ночью 9 часов.
Соответствующую информацию обнародует глава областной ОВА Сергей Гайдай. Она будет действовать с 25 апреля.
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В Луганской области сменили время комендантского часа
С завтрашнего дня, 25 апреля, в Луганской области ограничение на передвижение и специальный режим светомаски будет действовать с 20:00 до 05:00,
– написал Гайдай.
Чиновник также призвал всех соблюдать установленные правила, ведь это вопрос личной и общественной безопасности.
Кстати, в пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля, комендантский час действовал с 19 до 5 часов.
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