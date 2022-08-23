В МАГАТЭ заявили, что миссия на ЗАЭС должна отправиться в ближайшие дни

Международное агентство по атомной энергии заявило, что отправится в Украину в ближайшее время. Речь идет буквально о ближайших днях, однако там назвали условие.

Соответствующую информацию 23 августа сообщил генеральный директор МАГАТЭ. Также там отметили, что Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии о том, что оккупанты возобновили обстрелы Запорожской АЭС.

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МАГАТЭ прибудет в Украину в ближайшие дни

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что он продолжает очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами, чтобы эта крайне важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек.

Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на площадке и снизит риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом,

– объяснил Гросси.

Также он напомнил, что последние обстрелы российскими оккупантами АЭС нанесли дополнительный ущерб в ее районе: "Что еще раз подчеркивает серьезные риски ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкивается объект".

Более того, генеральный директор МАГАТЭ вспомнил, что в начале полномасштабной войны говорил о необходимости надежного внешнего электроснабжения для ЗАЭС, ведь оно важно для обеспечения ядерной безопасности.

Однако пока кроме восстановленной ныне резервной линии в ТЭЦ Запорожская атомная электростанция имеет одну действующую линию электросети из четырех таких линий .

Это вопрос безопасности всего мира, – Зеленский о ситуации на ЗАЭС и путях для миссии МАГАТЭ

Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита международной Крымской платформы прокомментировал вопросы ситуации на ЗАЭС и пути для миссии МАГАТЭ.

По словам президента, на станции работает команда профессионалов, которые являются гражданами Украины. Благодаря этому станция продолжает работу, выбросов там не было. Однако:

опасность 100%, ведь Украина не контролирует, что там происходит;

по словам президента, там может быть все угодно: минирование, взрывы и опасное отсоединение от наших сетей и подключение на поток в другое направление;

это может привести к трагедии для всего мира.

россия должна выйти, оккупант должен просто выйти с территории АЭС. Это сейчас не относится уже к войне, это не только вопрос войны, но и вопрос опасности для всего мира. Поэтому надо выйти, принудительно, политически надо давить на россию и давать ультиматум от международного сообщества, что они должны выйти,

– объяснил Владимир Зеленский.

Он вспомнил, что оккупация россиянами Энергодара – это вопрос войны, а выйти со станции россияне должны, и вывести соответствующую технику, бомбы, оружие и людей, которые к станции не имеют никакого отношения.

Президент Украины напомнил, что мы предложили путь, как нужно ехать МАГАТЭ согласно украинскому законодательству в оккупированную часть Украины на АЭС.

"Мы знаем, что были, скажем так, "предложения", чтобы представители МАГАТЭ ехали из оккупированного Крыма. Мы сказали, что если так произойдет, то больше МАГАТЭ к нам не приедет, потому что это нарушение украинского законодательства. Мы рады, что все цивилизованные" люди нас услышали, и сейчас мы ожидаем их (экспертов МАГАТЭ - 24 канал) приезда. Мы готовы сделать безопасный коридор, чтобы они поехали на пока оккупированную территорию", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что попытки отсоединения ЗАЭС от украинских сетей были и не состоялись.

"Будем верить, что они (россияне – 24 канала) услышали, что это опасность для всего мира", – вспомнил Владимир Зеленский.

Кратко о последних новостях из ЗАЭС

россия оккупировала Запорожскую атомную электростанцию. русские захватчики стягивают туда все больше техники и оружия.

Буквально 23 августа в "Энергоатоме" сообщили, что российские захватчики завезли на ЗАЭС еще больше военных и техники . В общей сложности на территории атомной станции уже дислоцируются более 40 единиц военной техники.

Более того, россияне постоянно обстреливают атомную электростанцию, которая является крупнейшей в Европе и состоит из 6 реакторов. Это создает ядерную угрозу всему миру.

21 августа стало известно, что в результате обстрелов россиян на Запорожской АЭС была повреждена эстакада. Это вызвало риск нарушения норм радиационной безопасности.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух пояснил, что поврежденная эстакада не является объектом инфраструктуры блоков или оборудования, что было бы гораздо опаснее.

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