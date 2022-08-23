В МАГАТЭ заявили, что миссия на ЗАЭС должна отправиться в ближайшие дни
Источник:МАГАТЕ
Международное агентство по атомной энергии заявило, что отправится в Украину в ближайшее время. Речь идет буквально о ближайших днях, однако там назвали условие.
Соответствующую информацию 23 августа сообщил генеральный директор МАГАТЭ. Также там отметили, что Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии о том, что оккупанты возобновили обстрелы Запорожской АЭС.
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МАГАТЭ прибудет в Украину в ближайшие дни
Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что он продолжает очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами, чтобы эта крайне важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек.
Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на площадке и снизит риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом,
– объяснил Гросси.
Также он напомнил, что последние обстрелы российскими оккупантами АЭС нанесли дополнительный ущерб в ее районе: "Что еще раз подчеркивает серьезные риски ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкивается объект".
Более того, генеральный директор МАГАТЭ вспомнил, что в начале полномасштабной войны говорил о необходимости надежного внешнего электроснабжения для ЗАЭС, ведь оно важно для обеспечения ядерной безопасности.
Однако пока кроме восстановленной ныне резервной линии в ТЭЦ Запорожская атомная электростанция имеет одну действующую линию электросети из четырех таких линий .
Это вопрос безопасности всего мира, – Зеленский о ситуации на ЗАЭС и путях для миссии МАГАТЭ
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита международной Крымской платформы прокомментировал вопросы ситуации на ЗАЭС и пути для миссии МАГАТЭ.
По словам президента, на станции работает команда профессионалов, которые являются гражданами Украины. Благодаря этому станция продолжает работу, выбросов там не было. Однако:
- опасность 100%, ведь Украина не контролирует, что там происходит;
- по словам президента, там может быть все угодно: минирование, взрывы и опасное отсоединение от наших сетей и подключение на поток в другое направление;
- это может привести к трагедии для всего мира.
россия должна выйти, оккупант должен просто выйти с территории АЭС. Это сейчас не относится уже к войне, это не только вопрос войны, но и вопрос опасности для всего мира. Поэтому надо выйти, принудительно, политически надо давить на россию и давать ультиматум от международного сообщества, что они должны выйти,
– объяснил Владимир Зеленский.
Он вспомнил, что оккупация россиянами Энергодара – это вопрос войны, а выйти со станции россияне должны, и вывести соответствующую технику, бомбы, оружие и людей, которые к станции не имеют никакого отношения.
Президент Украины напомнил, что мы предложили путь, как нужно ехать МАГАТЭ согласно украинскому законодательству в оккупированную часть Украины на АЭС.
"Мы знаем, что были, скажем так, "предложения", чтобы представители МАГАТЭ ехали из оккупированного Крыма. Мы сказали, что если так произойдет, то больше МАГАТЭ к нам не приедет, потому что это нарушение украинского законодательства. Мы рады, что все цивилизованные" люди нас услышали, и сейчас мы ожидаем их (экспертов МАГАТЭ - 24 канал) приезда. Мы готовы сделать безопасный коридор, чтобы они поехали на пока оккупированную территорию", - отметил Зеленский.
Президент напомнил, что попытки отсоединения ЗАЭС от украинских сетей были и не состоялись.
"Будем верить, что они (россияне – 24 канала) услышали, что это опасность для всего мира", – вспомнил Владимир Зеленский.
Кратко о последних новостях из ЗАЭС
- россия оккупировала Запорожскую атомную электростанцию. русские захватчики стягивают туда все больше техники и оружия.
- Буквально 23 августа в "Энергоатоме" сообщили, что российские захватчики завезли на ЗАЭС еще больше военных и техники . В общей сложности на территории атомной станции уже дислоцируются более 40 единиц военной техники.
- Более того, россияне постоянно обстреливают атомную электростанцию, которая является крупнейшей в Европе и состоит из 6 реакторов. Это создает ядерную угрозу всему миру.
- 21 августа стало известно, что в результате обстрелов россиян на Запорожской АЭС была повреждена эстакада. Это вызвало риск нарушения норм радиационной безопасности.
- Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух пояснил, что поврежденная эстакада не является объектом инфраструктуры блоков или оборудования, что было бы гораздо опаснее.
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