Испугались неизвестно чего: в Махачкале ночью раздавался сигнал тревоги

Ночью 1 мая в столице Дагестана Махачкале раздавался сигнал воздушной тревоги. Сирены изрядно напугали местных жителей.

О том, что ночью в Махачкале раздавалась воздушная тревога, сообщают российские телеграм-каналы. Что стало причиной того, что в городе включили сирены, – неизвестно, передает 24 Канал.

Интересно Горит – пылает: после наводнений в России начались лесные пожары

В Махачкале звучали сирены

Ночью 1 мая в столице Дагестана Махачкале раздавались сирены, которые оповещают об опасности. Воздушную тревогу в городе не объявляли, одна почему-то включили сирены.

Сирены раздавались в Махачкале: смотрите видео

Почему раздавался сигнал воздушной тревоги – неизвестно, однако они изрядно напугали местных жителей. В дагестанских телеграм-каналах активно обсуждают ночной звук тревоги и россияне делятся собственными версиями.

В Дагестане включили сирену: смотрите видео

Как пишут в сети, сирены якобы раздавались из здания Пенсионного фонда. Впрочем, кто их включил и зачем – неизвестно.

Возможно, в Махачкале испугались дронов, которые атаковали Россию. В частности, о мощных взрывах сообщали в Рязанской области.

Дроны атаковали Рязанский НПЗ