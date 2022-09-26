Протесты из-за мобилизации: в Махачкале полицию забросали камнями, а в Башкирии сожгли покрышки

Россияне продолжают протестовать против мобилизации. Они уже берут в руки камни и жгут покрышки.

Так, в Махачкале протестующие применяли камни против силовиков. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 канал.

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В Башкирии пытались поджечь приемную путинской "единой россии". Под зданием офиса горели покрышки. Туда отправили пожарных.

Оттуда эвакуировали 5 человек, никто не пострадал. Сам офис не получил сильных повреждений, лишь "подгорела" пластиковая входная дверь.

Мобилизация в россии: что известно

В россии 21 сентября объявили о частичной мобилизации. Кремль планирует призвать 300 000 резервистов. Однако в российских оппозиционных СМИ появилась информация, что планируют призвать 1 – 1,2 миллиона человек.

Военные комиссариаты на территории государства-агрессора работают круглосуточно. По данным Генштаба ВСУ, россиянам, пытающимся уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью.

Понемногу россияне выходят на протесты, их задерживают силовики. В Дагестане даже собираются устроить "майдан". Местные жители требуют остановить мобилизацию для Кавказа.

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