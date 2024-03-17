На фоне путинских "выборов" партизаны подняли флаг Украины в оккупированной Макеевке

Движение сопротивления на оккупированных территориях не прекращает свою деятельность. В Макеевке показали Путину, что он может сколько угодно проводить свои незаконные выборы, город все равно имеет только одну настоящую хозяйку – Украину.

Над Макеевкой снова взвился украинский флаг. Активисты движения "Желтая Лента" утерли нос Кремлю и сепаратистам.

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Никакие фейковые выборы не изменят правды

Более месяца назад партизаны уже поднимали флаг Украины над оккупированным городом. Однако россияне увидели это и заменили его своей трехцветной тряпкой. Впрочем "флаг с курицей" провисело недолго.

В "честь" "выборов без выбора", которые проходят, в том числе и на оккупированной части Донбасса, активисты подняли новый флаг возле микрорайона "Солнечный". Он возвышается над дорогой, по которой каждый день проезжают тысячи оккупантов.

Никакие фейковые выборы и псевдореферендумы рашистов не изменят того, что Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево — это все Украина,

– говорится в сообщении партизан.

Заменили тряпку на флаг / Фото "Желтой ленты"

Ничто так не горит, как российский триколор: видео "Желтой ленты"

Украинский флаг снова над Макеевкой: видео "Желтой ленты"

Напомним, что Макеевка находится в оккупации с 2014 года.

В Скадовске партизаны устроили диверсию во время "выборов"

Движение сопротивления не стихает не только в Донецкой, но и в Херсонской области. Так, в Скадовске партизаны совершили диверсию возле "избирательного участка". Около 15:00 на центральной площади города раздался взрыв. В этот момент там находились патрульные оккупационные силы. Среди них были раненные. В частности, 5 оккупантов госпитализировали.

Эта акция не на шутку напугала врага. Поэтому ему пришлось отменить "выборы". В настоящее время в Скадовске псевдоголосование возможно только по месту жительства.

Напомним, что ранее в украинской разведке рассказали, как проходят псевдовыборы на оккупированных территориях. Чтобы заставить местных жителей голосовать, враг часто прибегает к давлению и подкупу.

В частности, в Запорожье и Херсонской области коллаборанты в сопровождении ФСБ делают обход домов. Во время них оккупанты объясняют, за кого стоит голосовать украинцам, если они не хотят неприятностей.

Кроме того, в ГУР отметили, что россияне очень боятся населения, не скрывающего своего неприязненного отношения к ним. Поэтому, чтобы оно не создало "проблем" во время псевдовыборов, еще в начале марта противник провел так называемую фильтрацию "неблагонадежных". Их выявляли по наличию российского паспорта.

Пенсионеров на ВОТ оккупанты чаще всего пытаются подкупить баснями о "лучшей жизни" и "социальных выплатах".