Украинские воины устроили охоту на окупантов в Марьинке: враги прячутся между руинами
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины мощно работают по россиянам в Марьинке на Донетчине. Враги уже уничтожили город и передвигаются между руинами.
Даже там ВСУ их находят и отправляют "на концерт Кобзона". Операторы сил специальных операций показали видео, как все происходит на самом деле.
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Как ВСУ мощно отрабатывают по врагу
Вдребезги уничтожена, но смертельно опасна для оккупантов. Это о Марьинке на Донетчине. Там операторы ССО Украины устроили настоящую охоту на противника,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
Военные объяснили, что россияне пытаются прятаться в руинах, когда-то являвшихся домами местных жителей. Однако врагу это не удается – воины ССО постоянно следят за передвижением россиян, обнаружив их – наносят удары с помощью беспилотников.
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Последние новости из Марьинки: коротко
- 20 мая спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень рассказал, что ситуация в Марьинке напряженная, однако контролируемая ВСУ.
- По его словам, бои шли в центре города, враг совершал фланговые атаки с севера и юга. У врагов большие потери среди личного состава и техники.
- Вечером 19 мая в Минобороны Украины сообщили, что россияне продвинулись в Марьинку. Замминистра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что бои шли фактически в центре города. Однако, столкнувшись с сопротивлением ВСУ, враг сосредоточил усилия на флангах вокруг города – на Севере и Юге.