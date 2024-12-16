Уже подчищают коллаборантов: кто сейчас "руководит" Мариуполем

Мариуполь постепенно превращается в максимально криминальный город. Там царит преступность, ведь власть получают российские криминальные авторитеты.

Такое мнение 24 Каналу высказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, значив, что сейчас наибольшую сферу влияния в Мариуполе имеет питерский клан. Местные коллаборационисты, которые были там у власти и стали последователями Дениса Пушилина – самопровозглашенного главы ДНР, перешли под протекторат преступников из России.

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Власть в Мариуполе

Дмитрий Забавин отметил, что даже местный криминалитет Мариуполя проиграл борьбу за любые сферы влияния российским бандам.

Большую часть всех (финансовых – 24 Канал) потоков там контролирует питерский клан. Рамзан Кадыров и его приспешники же контролируют часть средств по хищению завода имени Ильича,

– сказал депутат.

Он пояснил, что кадыровцы режут на металлолом все, что осталось от этого завода. Вывозят и распродают это.

Важно! Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко сообщил, что коллаборационисты еще с 2022 года начали разворовывать завод "Азовэлектросталь". Убытки от действий приспешников Дениса Пушилина оцениваются в более 6,5 миллионов долларов.

В Мариуполе также продолжается борьба за украинское зерно между питерским кланом и приспешниками Рамзана Кадырова. Содержание власти в городе для них является лишь сферой заработка.

Общим кураторством над всеми (в Мариуполе – 24 Канал) занимается вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он все чаще приезжает на оккупированные территории, чтобы забирать "откаты" от строек,

– отметил Дмитрий Забавин.

Он также добавил, что некоторых местных коллаборационистов сами оккупанты начали якобы брать на взятках, то есть начали подчищать, чтобы иметь полную сферу влияния в своих руках.