Списки давно готовы: Андрющенко раскрыл планы России по депортации "нежелательных" мариупольцев

В Мариуполе оккупационная власть формирует списки горожан, которых могут депортировать. Такая практика не нова, сейчас о ней стало известно, ведь перечень людей существенно расширили.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что россияне уже давно рассматривали такую идею. Ее цель – "расшатать" общество и осуществить очередную провокацию.

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Кто вошел в списки депортированных

"Вероятно, это происходит не впервые, потому что списки "нежелательных" и "ненадежных" людей были сформированы еще до полномасштабного вторжения. Сейчас их только расширяют, – рассказал советник городского головы Мариуполя.

Кроме этого, враг отдельно ведет учет проукраинских граждан, которые живут в Мариуполе, оценивает угрозу, которую они могут представлять. В начале лета заканчивается период, когда украинцы могли по упрощенной программе получить российское гражданство. То есть все, кто не подал соответствующие документы, теперь будут рассматриваться, как иностранные граждане.

Также летом 2024 года начинает работать норма, которая позволяет депортировать не только украинцев, а даже тех, кто получил российское гражданство, но не разделяет ценности страны-агрессора,

– добавил Андрющенко.

Россияне давно готовятся к тому, чтобы устроить очередное шоу с депортацией. Рассматривают для этого несколько сценариев. Все они провокационные и направлены не только на Украину, но и на Европу.

Также формируются списки, кого нельзя допускать в Мариуполь, туда вошли активисты, волонтеры, проукраинские чиновники. К тому же Россия проводит политику возвращения людей на оккупированные территории. Но это не означает, что мариупольцы смогут просто приехать в город и снова там жить.

"Будет происходить замещение людей с территории России. Это для того, чтобы потом "расшатывать" ситуацию, влиять на общество,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Что происходит в оккупированном Мариуполе