Оккупанты будут отправлять "на мясо" жителей Мариуполя и районов: хотят объявлять мобилизацию
Источник:телеграм Петра Андрющенко
В сентябре в Мариуполе и близлежащих районах следует ожидать мобилизацию. Оккупанты хотят отправлять "на мясо" местных жителей.
В частности это касается Мангушского района. О новых "решениях" оккупантов рассказал советник городского главы Петр Андрющенко 6 сентября.
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31 августа в Мангуше Мариупольского района состоялось заседание гауляйтеров по срочной мобилизации.
От "донецкого руководства" поступило указание срочно восстановить военный учет в Мариупольском районе. Более того, такое протокольное поручение положено на бумагу. Это означает, что по крайней мере Мангушский район ждет уже официальная мобилизация в течение сентября,
– говорится в сообщении.
По данным Андрющенко и руководства, такое же указание поступило и в Мариуполь. Но исполнение отсрочено на 2 недели. То есть в 20 числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации.
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"Поэтому, мужчины мобилизационного возраста. Пока не введен запрет – эвакуируйтесь. Любым путем в любую сторону. Не дайте превратить себя в пушечное мясо", – написал Петр Андрющенко.
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