Так, оккупанты обманом заставили тысячи людей прийти к заводу Ильича. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Обещали отдать трудовые книжки

Люди пришли, потому что захватчики пообещали отдать им трудовые книги. Пропагандисты же сделали из этого видео под названием "как много людей рвется на работу в "ДНР". Андрющенко обнародовал кадры, сделанные возле завода, и призвал не верить пропаганде россиян.

Оккупанты бесконечно врут. Потому что правда ужасная. Мариуполь был, есть и будет Украиной. Оккупантам здесь не рады,

– подчеркнул чиновник.



Оккупанты обманом собрали людей / Фото с телеграма Петра Андрющенко

Что происходит в Мариуполе

Оккупанты с первых дней войны оцепили Мариуполь. Уже около 3 месяцев люди находятся без газа, света, воды, пищи, отопления, элементарных вещей гигиены и необходимых медикаментов.

Россияне вдребезги разбомбили Мариуполь. Они убили более 25 тысяч человек, большинство из которых были просто мирными жителями. Это больше, чем гитлеровцы за 2 года оккупации во время Второй мировой войны.

В мэрии предупредили, что в результате таких условий до конца года в Мариуполе от болезней могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Андрющенко писал, что оккупанты планируют "присоединить" Мариуполь к России вместе с так называемой псевдореспубликой на оккупированном Донбассе. Они хотят провести фиктивный "референдум". Вероятной датой называют 15 мая. Более того, в школах Мариуполя тетради заставляют подписывать: "Мариуполь. Ростовская область".

Украинской крепостью в Мариуполе остается "Азовсталь". Там находятся украинские военные. Россияне безжалостно обстреливают завод. Только за сутки оккупанты нанесли по "Азовстали" 20 воздушных атак.

На территории "Азовстали" находится около 600 раненых бойцов, нуждающихся в немедленной эвакуации. Медикаментов для их лечения нет, с открытыми ранами они находятся в полной антисанитарии.

Украинские власти ранее предложили России обменять их военных на наших раненых из Мариуполя. 12 мая министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что Украина договаривается об эвакуации 38 раненых бойцов из "Азовстали".

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