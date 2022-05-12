Так, окупанти обманом змусили тисячі людей прийти до заводу Ілліча. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Важливо Братські могили поблизу Маріуполя збільшуються: це зафіксували супутникові знімки

Обіцяли віддати трудові книжки

Люди прийшли, бо загарбники пообіцяли віддати їм трудові книжки. Пропагандисти ж зробили з цього відео під назвою "як багато людей рветься на роботу в "днр". Андрющенко оприлюднив кадри, зроблені біля заводу, та закликав не вірити пропаганді росіян.

Окупанти нескінченно брешуть. Тому що правда страшна. Маріуполь був, є і буде Україною. Окупантам тут не раді,

– наголосив чиновник.



Окупанти обманом зібрали людей / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Що відбувається в Маріуполі

Окупанти з перших днів війни оточили Маріуполь. Вже майже 3 місяці люди перебувають без газу, світла, води, їжі, опалення, елементарних речей гігієни та необхідних медикаментів.

Росіяни вщент розбомбили Маріуполь. Вони вбили понад 25 тисяч людей, більшість з яких були просто мирними жителями. Це більше, ніж гітлерівці за 2 роки окупації під час Другої світової.

У мерії попередили, що внаслідок таких умов до кінця року в Маріуполі від хвороб можуть померти ще понад 10 тисяч людей.

Андрющенко писав, що окупанти планують "приєднати" Маріуполь до Росії разом з так званою псевдореспублікою на окупованому Донбасі. Вони хочуть провести фіктивний "референдум". Ймовірною датою називають 15 травня. Ба більше, у школах Маріуполя зошити змушують підписувати: "Маріуполь. Ростовська область".

Українською фортецею у Маріуполі залишається "Азовсталь". Там перебувають українські військові. Росіяни безжально обстрілюють завод. Лише за добу окупанти завдали по "Азовсталі" 20 повітряних атак.

На території "Азовсталі" є близько 600 поранених бійців, які потребують негайної евакуації. Медикаментів для їх лікування немає, з відкритими ранами вони перебувають у повній антисанітарії.

Українська влада раніше запропонувала Росії обміняти їхніх військових на наших поранених з Маріуполя. 12 травня міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що Україна домовляється про евакуацію 38 поранених бійців з "Азовсталі".

До теми – Рани гниють: боєць розповів, в яких умовах перебувають поранені на "Азовсталі":