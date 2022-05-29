В супермаркет в Левобережном районе россияне свозят тела погибших, которых вымыло из могилы при попытке восстановления водоснабжения и частично – эксгумированных. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Действия оккупантов шокируют
Андрющенко подчеркнул, что людей просто сваливают на кучу, как мусор. Он отметил, что у города катастрофически не хватает мест для захоронения и мощности даже импровизированных моргов. Поэтому в Москве даже начали отдельную рекрутинговую кампанию паталогоанатомов.
Наглядная демонстрация бесчеловечности и угроз эпидемии,
– подчеркнул советник.
Он опубликовал фото свалки трупов, на которую невозможно смотреть спокойно.
Свалка трупов в супермаркете Мариуполя / Фото из телеграма "Мариуполь сейчас"
Что происходит в Мариуполе
- Мариуполь россияне держали в блокаде с начала полномасштабного вторжения. Мирные жители прятались по подвалам без пищи, воды и элементарных человеческих нужд.
- Только за 2 месяца оккупации россияне убили больше жителей, чем гитлеровцы за 2 года во время Второй мировой. Погибли не менее 22 тысяч мариупольцев, однако реальные цифры могут быть значительно больше.
- Спутниковые снимки свидетельствуют, что около Мариуполя есть не менее трех мест массовых захоронений.
- Защитники Мариуполя более двух месяцев героически сдерживали врага. Однако 16 мая они приказали прекратить оборону и сохранить свои жизни. После этого с "Азовстали" началась эвакуация украинских военных. Затем их должны обменять и вернуть домой.
- Сейчас около 150 – 170 тысяч человек остаются в заблокированном городе. Они пытаются выживать, несмотря на издевательство оккупантов.
- Из-за отсутствия воды и санитарии, по прогнозам ВОЗ, возможно распространение инфекционных заболеваний, включая холеру.
- Россияне цинично заявляют, что намерены развивать в Мариуполе курортную сферу. Однако вполне вероятно, что в планах Кремля сделать из города военную базу.
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