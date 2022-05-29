В супермаркет в Левобережном районе россияне свозят тела погибших, которых вымыло из могилы при попытке восстановления водоснабжения и частично – эксгумированных. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Действия оккупантов шокируют

Андрющенко подчеркнул, что людей просто сваливают на кучу, как мусор. Он отметил, что у города катастрофически не хватает мест для захоронения и мощности даже импровизированных моргов. Поэтому в Москве даже начали отдельную рекрутинговую кампанию паталогоанатомов.

Наглядная демонстрация бесчеловечности и угроз эпидемии,

– подчеркнул советник.

Он опубликовал фото свалки трупов, на которую невозможно смотреть спокойно.



Свалка трупов в супермаркете Мариуполя / Фото из телеграма "Мариуполь сейчас"

Что происходит в Мариуполе

Мариуполь россияне держали в блокаде с начала полномасштабного вторжения. Мирные жители прятались по подвалам без пищи, воды и элементарных человеческих нужд.

Только за 2 месяца оккупации россияне убили больше жителей, чем гитлеровцы за 2 года во время Второй мировой. Погибли не менее 22 тысяч мариупольцев, однако реальные цифры могут быть значительно больше.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что около Мариуполя есть не менее трех мест массовых захоронений.

Защитники Мариуполя более двух месяцев героически сдерживали врага. Однако 16 мая они приказали прекратить оборону и сохранить свои жизни. После этого с "Азовстали" началась эвакуация украинских военных. Затем их должны обменять и вернуть домой.

Сейчас около 150 – 170 тысяч человек остаются в заблокированном городе. Они пытаются выживать, несмотря на издевательство оккупантов.

Из-за отсутствия воды и санитарии, по прогнозам ВОЗ, возможно распространение инфекционных заболеваний, включая холеру.

Россияне цинично заявляют, что намерены развивать в Мариуполе курортную сферу. Однако вполне вероятно, что в планах Кремля сделать из города военную базу.

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