На временно оккупированных территориях набирает обороты движение сопротивления. В Мариуполе, в частности, тоже показывают, что не рады захватчикам.

В Мариуполе партизаны отравили шестерых "гостей из Москвы". Они должны были заниматься организацией выборов.

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Они отравились доставкой

В одной из мариупольских квартир были найдены мертвыми шесть человек – четверо мужчин и две женщины. Среди них оказались двое местных активистов партии "Единая Россия" и четверо гостей из Москвы (в основном – политические активисты, среди них были и сотрудники ЦИК).

Отмечается, что двое из погибших должны были работать в Мариуполе на выборах, а "гости из Москвы" приехали дать им наставления и провести инспекцию.

Известно, что все погибшие отравились едой и пивом, которые им доставили из одного из ресторанов города. В продукты и напитки добавили смертельные дозы мышьяка. В ресторане в результате проверок не обнаружили яда, однако курьер, который доставлял заказ, бесследно исчез.

Четверо тел были похоронены в оккупированном Донецке, еще двое отправили в Москву.

Ну если уж известно, то можно. Вкратце. Да. А еще пусть напишут, что в домике по Строителей, который отдали таким же гражданским оккупантам и он вдруг сегодня устал огнем,

– подтвердили участие местных активистов.

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